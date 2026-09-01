Reggina, ecco l’attaccante. Ufficializzato Andrea Magrassi. La formula del contratto
Vanta tre campionati in serie cadetta, otto in serie C ed un’esperienza in Portogallo
01 Settembre 2026 - 17:06 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Magrassi.
Oltre cento gol in carriera per il “gigante” nativo di Dolo (1.94 metri di altezza), il quale ha mosso i suoi primi passi come calciatore nel settore giovanile del Brescia, esordendo in B con i lombardi nella stagione 2011/2012. A livello professionistico l’attaccante classe ’93, che negli ultimi due campionati ha militato nel Milan Futuro, vanta tre campionati in serie cadetta, otto in serie C ed un’esperienza in Portogallo, con l’Olhanense.
Ad Andrea un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.
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