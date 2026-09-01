City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina, ecco l’attaccante. Ufficializzato Andrea Magrassi. La formula del contratto

Vanta tre campionati in serie cadetta, otto in serie C ed un’esperienza in Portogallo

01 Settembre 2026 - 17:06 | Comunicato

Magrassi attaccante

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Magrassi.

Oltre cento gol in carriera per il “gigante” nativo di Dolo (1.94 metri di altezza), il quale ha mosso i suoi primi passi come calciatore nel settore giovanile del Brescia, esordendo in B con i lombardi nella stagione 2011/2012. A livello professionistico l’attaccante classe ’93, che negli ultimi due campionati ha militato nel Milan Futuro, vanta tre campionati in serie cadetta, otto in serie C ed un’esperienza in Portogallo, con l’Olhanense.

Ad Andrea un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?