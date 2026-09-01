Dal volley alla corona di Miss Calabria: Sara Genova pronta alle Prefinali nazionali

Dal parquet alla passerella, senza perdere quella determinazione che l’ha accompagnata per tutta la stagione. Sara Genova, pallavolista della Pallavolo Rossano ASD, è Miss Calabria 2026.

La giovane atleta di Corigliano-Rossano, classe 2006, ha conquistato la fascia più importante del concorso regionale al termine della finale disputata venerdì 28 agosto sul lungomare di Trebisacce.

Un successo che arriva al termine di mesi particolarmente intensi per Sara, protagonista prima con la maglia della Pallavolo Rossano e adesso sul palco di Miss Italia Calabria.

Dalla promozione in Serie B2 alla fascia di Miss Calabria

La sua storia sportiva rende il risultato ancora più particolare. Sara Genova fa infatti parte della formazione femminile della Pallavolo Rossano ASD, reduce dalla vittoria del campionato di Serie C e dalla conseguente promozione in Serie B2.

Nata pallavolisticamente come opposta, nell’ultima stagione è stata utilizzata da coach Luigi Zangaro anche al centro, dimostrando capacità di adattamento e disponibilità al servizio della squadra.

Prima il salto di categoria con il club rossanese, poi quello, completamente diverso, sul palco di Miss Calabria. Due mondi apparentemente lontani, accomunati però da elementi che fanno parte della quotidianità di ogni atleta: preparazione, costanza, gestione della pressione e voglia di migliorarsi.

La vittoria nella finale di Trebisacce

Il percorso verso il titolo regionale era iniziato nei mesi precedenti. A giugno Sara aveva conquistato la fascia di Miss Apica Village 2026 a Mirto Crosia, ottenendo così l’accesso alla finale regionale.

A Trebisacce è arrivata poi la consacrazione davanti al pubblico presente sul lungomare. Sara Genova ha convinto la giuria e conquistato il titolo di Miss Calabria 2026, raccogliendo il testimone della precedente vincitrice regionale.

Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, Miss Italia 2025 Katia Buchicchio, Miss Calabria 2025 Manuela Pugliese e l’attrice Anna Safroncik.

Spazio anche allo spettacolo con il violinista Andrea Casta e le esibizioni che hanno accompagnato le concorrenti durante la finale.

Nel corso dell’evento sono state assegnate anche altre fasce regionali. Sofia Vescio ha ottenuto i titoli di Miss Social Calabria e Miss Italia Chef Calabria, Soumaya Camara di Reggio Calabria quello di Miss Magna Graecia, mentre Sofia Garelli di Polistena ha conquistato la fascia Miss Miluna Calabria.

Sara Genova verso Miss Italia

Per Sara Genova il percorso non termina a Trebisacce. Il titolo regionale apre infatti le porte alla fase nazionale di Miss Italia, dove porterà con sé la rappresentanza della Calabria.

Per la pallavolista rossanese si apre quindi una nuova esperienza, parallelamente al percorso sportivo che l’ha già vista protagonista di una stagione da ricordare.

Nel giro di pochi mesi sono arrivati due risultati importanti: la promozione in Serie B2 e la corona regionale di Miss Italia. Due traguardi raggiunti in contesti completamente differenti, ma con una caratteristica in comune: la volontà di mettersi alla prova.

Adesso per Sara Genova arriverà il confronto con il palcoscenico nazionale. Dal campo di pallavolo alle passerelle di Miss Italia, il prossimo salto è già davanti a lei.