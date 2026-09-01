Diventare saldatore qualificato: a Reggio il corso Cefosmet per ottenere il patentino Accredia

Nel mondo del lavoro ci sono professioni tecniche che continuano ad avere un ruolo centrale e che offrono concrete possibilità di inserimento. Tra queste c’è quella del saldatore qualificato, una figura ricercata in numerosi comparti industriali, dalla metalmeccanica all’edilizia, fino all’impiantistica, alla cantieristica e alla produzione manifatturiera.

A Reggio Calabria, CEFOSMET – Centro di Formazione Professionale – propone un percorso dedicato sia a chi desidera avvicinarsi alla professione di saldatore, sia a chi possiede già esperienza nel settore e intende perfezionare e certificare le proprie competenze. Il percorso consente di acquisire competenze professionali aggiornate e di conseguire la qualificazione del saldatore secondo la norma UNI EN ISO 9606.

Una qualifica sempre più importante in un mercato in cui le aziende ricercano personale formato e qualificato, con competenze certificate e in grado di operare nel rispetto degli standard di qualità e delle normative europee.

Il patentino di saldatura: una certificazione che valorizza la professionalità

La saldatura è una tecnica fondamentale in moltissimi settori produttivi. Dalla realizzazione di strutture in acciaio alla costruzione di componenti industriali, passando per veicoli, tubazioni e impianti complessi, il lavoro del saldatore richiede precisione, preparazione tecnica e conoscenza dei materiali.

Il patentino di saldatura certifica le capacità dell’operatore e rappresenta un importante elemento di qualificazione professionale, in grado di valorizzare il curriculum e costituire un requisito preferenziale nei processi di ricerca e selezione del personale.

Per il professionista significa rendere il proprio profilo più competitivo e spendibile nel mercato del lavoro, aumentando le opportunità di inserimento e crescita professionale. Per le imprese significa poter selezionare personale qualificato, con competenze certificate e in grado di operare nel rispetto degli standard di qualità e delle normative vigenti

Il corso organizzato da Cefosmet nasce proprio con questo obiettivo: unire formazione teorica, esercitazioni pratiche e preparazione all’esame finale di qualifica.

Un percorso completo tra teoria e pratica

I saldatori qualificati sono una figura sempre più richiesta, a Reggio Calabria il corso CEFOSMET si suddivide tra formazione pratica e certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9606, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato Accredia.

Particolare attenzione è riservata anche a chi è già occupato. Il corso viene infatti proposto con la “Formula Lavoratori”, organizzata con due lezioni serali infrasettimanali e una sessione il sabato mattina, così da consentire la partecipazione anche a chi, durante la settimana, è impegnato con l’attività lavorativa.

Il corso è a pagamento, con possibilità di rateizzazione.

La formazione proposta dal centro reggino accompagna i partecipanti in tutte le fasi necessarie per diventare saldatori qualificati.

Durante le lezioni teoriche vengono affrontati i principali aspetti della saldatura dell’acciaio, dell’alluminio e delle relative leghe, con approfondimenti dedicati alla metallurgia, alla sicurezza sul lavoro e alle caratteristiche dei materiali.

Ampio spazio viene dedicato ai diversi tipi di giunti e ai principali processi di saldatura, con la possibilità per ciascun partecipante di scegliere il processo sul quale svolgere la formazione pratica e conseguire la relativa qualificazione:

saldatura a filo continuo MIG/MAG;

saldatura ad arco con elettrodo rivestito;

saldatura TIG.

I partecipanti imparano inoltre a riconoscere e prevenire i principali difetti di saldatura, come porosità, cricche e problemi di penetrazione, acquisendo competenze utili per eseguire lavorazioni corrette e valutare la qualità del risultato ottenuto.

L’importanza della pratica: imparare facendo

Uno degli elementi distintivi del percorso Cefosmet è la forte componente pratica.

I corsisti hanno la possibilità di applicare concretamente le conoscenze acquisite attraverso esercitazioni su provini metallici, impostando i parametri di saldatura e realizzando cordoni in differenti posizioni operative.

Un approccio pensato per preparare i partecipanti alle reali condizioni di lavoro, seguendo procedure tecniche definite e imparando a valutare la qualità della propria lavorazione.

La formazione comprende anche le attività di controllo dei risultati ottenuti, attraverso l’ispezione visiva dei cordoni e l’analisi tecnica delle saldature, con particolare attenzione alla ricerca di eventuali difetti.

Dal corso al mondo del lavoro: gli sbocchi professionali

Una volta acquisita la qualifica, il saldatore può trovare spazio in numerosi ambiti.

Le competenze sviluppate sono richieste nelle officine di carpenteria metallica, nelle aziende che operano nel settore delle infrastrutture, nella produzione industriale, nell’automotive e nella cantieristica.

Un saldatore qualificato può lavorare nella realizzazione di strutture in acciaio, componenti metallici, impianti industriali, serbatoi, tubazioni e lavorazioni specialistiche.

La crescente attenzione alla qualità e alla sicurezza rende questa figura professionale sempre più strategica per aziende che cercano operatori preparati e certificati.

La proposta Cefosmet: una qualifica e corso in presenza a Reggio Calabria

Per agevolare la crescita professionale dei partecipanti, CEFOSMET ha previsto una promo speciale che comprende il corso di formazione in presenza e una qualificazione (patentino) di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 9606, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato Accredia.

Un’opportunità pensata per chi vuole ampliare le proprie competenze tecniche, investendo in una formazione concreta e spendibile nel mercato del lavoro.

Le attività si svolgono presso la sede di Cefosmet a Reggio Calabria, con il supporto di istruttori esperti e un percorso costruito per accompagnare ogni candidato fino all’esame finale.

Cefosmet supporta imprese e lavoratori nel conseguimento di qualifiche e certificazioni riconosciute, puntando non soltanto al rilascio di un attestato, ma alla costruzione di competenze realmente applicabili sul campo.

Il corso per saldatore rappresenta un’opportunità per chi vuole entrare in un settore tecnico altamente specializzato o per chi desidera aggiornare e certificare le proprie capacità professionali.

Per informazioni e iscrizioni CLICCA QUI.