“Stiamo Strette” della CollettivA Strettese seconda al Premio Kerasion 2026 per la narrativa

“Stiamo Strette”, della Collettiva Strettese si aggiudica il secondo posto nella sezione Narrativa del Kerasion 2026. Il volume di racconti, di diciassette autrici strettesi, curato da Tiziana Bianca Calabrò e da Eleonora Scrivo, è stato pubblicato nel 2025 da Città del Sole Edizioni.

La cerimonia della settima edizione del Premio Letterario Kerasion

La cerimonia della settima edizione del Premio Letterario Kerasion, nell’ambito della rassegna culturale “Letture nel Borgo”, si è svolta lo scorso 28 agosto, a San Pietro Apostolo. A ricevere il riconoscimento una nutrita rappresentativa della Collettiva Strettese. Il riconoscimento arriva al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 150 opere in gara nelle sezioni Narrativa, Saggistica e Poesia, valutate da una giuria presieduta dal giornalista Vinicio Leonetti.

Il secondo posto si aggiunge a un percorso già ricco di riconoscimenti per “Stiamo Strette”, tra presentazioni in diverse località del Paese e la partecipazione a manifestazioni culturali come il Minamò Festival, lo scorso 7 agosto.

Un progetto letterario con un valore civile e sociale

Un dato che rende il lavoro ancora più significativo è che i diritti d’autore derivanti dalla vendita del volume sono stati devoluti come erogazione liberale all’Associazione Culturale Ambientalista “La città dello Stretto”, a conferma della natura non solo letteraria ma anche civile e sociale del progetto, nato per dare attenzione al futuro e all’identità del territorio dello Stretto.