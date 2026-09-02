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Bigger world adventures, a Reggio l’inglese diventa un’avventura

L’8 settembre al Made in Med di Reggio Calabria un pomeriggio dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni. Giochi, esplorazione e inglese per scoprire un modo nuovo e naturale di imparare

02 Settembre 2026 - 19:17 | di Redazione

Bigger World Adventures IMG

E se imparare l’inglese significasse, prima di tutto, divertirsi? È da questa idea che nasce Bigger World Adventures, l’evento organizzato da ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria e in programma martedì 8 settembre, dalle 17:30 alle 19:00, al Made in Med in Via Contrada Armacà a Reggio Calabria.

Un appuntamento dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, pensato come una vera e propria avventura tra Fuoco, Acqua, Terra e Aria, nella quale gioco, movimento, curiosità e scoperta diventano gli strumenti per entrare in contatto con la lingua inglese in maniera naturale e coinvolgente.

IMPARARE GIOCANDO, CRESCERE SCOPRENDO

È proprio questo il modo in cui ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria interpreta l’apprendimento: creare occasioni in cui l’inglese entri in modo naturale nell’esperienza quotidiana dei bambini. Il gioco, la relazione con gli altri, il movimento e la curiosità permettono infatti di avvicinarsi alla lingua con maggiore spontaneità, trasformando l’apprendimento in un’esperienza positiva e motivante.

Bigger World Adventures nasce quindi come espressione concreta di questo approccio: un’avventura nella quale i bambini non sono semplici partecipanti, ma giovani esploratori chiamati a scoprire, giocare e mettersi alla prova.

UN MONDO PIÙ GRANDE ATTRAVERSO L’INGLESE

Il nome dell’evento non è casuale. Bigger World Adventures richiama l’idea di un mondo che diventa più grande ogni volta che un bambino scopre qualcosa di nuovo. E l’inglese può essere proprio questo: una porta verso nuove persone, nuove culture, nuove esperienze e nuove possibilità. La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai bambini dai 7 ai 10 anni. I posti sono limitati, per cui è necessario iscriversi a questo link:

https://www.britishschoolrc.com/Pagina/opendays2026?utm_source=Press&utm_medium=email&utm_campaign=promo

IL 10 SETTEMBRE L’OPEN DAY

Dopo l’avventura al Made in Med, il percorso proseguirà giovedì 10 settembre dalle 16:30 alle 19:30 con l’Open Day della ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria.

La scuola aprirà le proprie porte a bambini, ragazzi e famiglie, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino la realtà della scuola, incontrare il team, scoprire i percorsi di inglese e confrontarsi per individuare il percorso più adatto alle esigenze di ogni studente.

Due appuntamenti diversi, dunque, ma un’unica idea: l’inglese si impara meglio quando diventa esperienza, scoperta e divertimento!

Better english, bigger world!

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