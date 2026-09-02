Aeroporto di Reggio, il rilancio non si ferma. Quale sarà la nuova sfida del Tito Minniti?

La conferenza con Occhiuto, Cannizzaro e il nuovo presidente Sacal Vigna sarà il momento per tracciare il futuro dello scalo. Attesa per capire le strategie di sviluppo del Tito Minniti e il rapporto con Ryanair

L’Aeroporto dello Stretto entra in una nuova fase. La rimodulazione dell’operativo Ryanair per la stagione invernale 2026/2027 ha acceso il dibattito sul futuro del “Tito Minniti”, ma la lettura della vicenda non può fermarsi alla semplice cancellazione delle rotte internazionali.

Da novembre, infatti, la compagnia irlandese cambierà profondamente la propria programmazione sullo scalo reggino: fuori Berlino, Bruxelles, Londra, Katowice e Parigi, mentre resterà operativo il collegamento con Barcellona. Allo stesso tempo, però, aumenterà il peso dei collegamenti nazionali, con il potenziamento di alcune tratte e l’inserimento di nuove destinazioni come Milano Bergamo e Parma.

Il punto centrale è proprio questo: Ryanair non sembra intenzionata a ridurre il proprio impegno complessivo sul Tito Minniti, ma a spostare capacità e risorse verso collegamenti ritenuti più strategici dal punto di vista economico.

Due temi al centro dell’incontro

La conferenza stampa che si terrà domani alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e del presidente Sacal Luciano Vigna arriva in un momento particolarmente delicato.

Nelle ultime settimane il tema dei voli cancellati ha alimentato reazioni politiche e preoccupazioni da parte del comparto turistico, ma l’appuntamento istituzionale era stato programmato già da tempo e non nasce come risposta alle critiche dell’opposizione.

L’obiettivo dell’incontro è infatti legato soprattutto a due questioni. La prima riguarda le strategie di sviluppo e rilancio dell’Aeroporto dello Stretto, in una fase decisiva: mancano poco più di sei mesi alla scadenza dell’accordo triennale che lega Regione Calabria e Ryanair.

La seconda riguarda la nuova governance di Sacal. Luciano Vigna ha raccolto nelle scorse settimane il testimone da Marco Franchini, diventato assessore nella giunta comunale guidata da Cannizzaro, ed è chiamato a guidare la società aeroportuale nella prossima fase. L’appuntamento di domani quindi è anche per presentare Vigna alla città di Reggio Calabria e conoscere da vicino le strategie di Sacal per il futuro del Tito Minniti.

La scelta di Ryanair: meno Europa, più Italia

La fotografia più immediata racconta di una perdita importante sulle rotte estere: stop a cinque collegamenti internazionali che avevano rappresentato il simbolo del rilancio europeo del Tito Minniti. C’è anche chi, per alimentare confusione, parla di ‘fake news’ rispetto ai voli internazionali non confermati argomenta con complicate acrobazie.

Berlino, Bruxelles, Londra, Katowice e Parigi avevano dato allo scalo reggino una dimensione internazionale che mancava da anni. La loro cancellazione, però, va analizzata considerando il quadro complessivo.

Le rotte internazionali infatti avevano una frequenza generalmente di due collegamenti settimanali. Al contrario, la nuova programmazione prevede un rafforzamento di alcune tratte nazionali: Milano Bergamo con frequenza giornaliera e Parma con tre collegamenti a settimana.

Il risultato, secondo quanto emerge dall’analisi dell’operativo, è che il numero complessivo dei posti offerti rimane sostanzialmente invariato. Non viene quindi meno la capacità della compagnia sullo scalo, ma cambia la composizione dell’offerta.

Una scelta coerente con la logica delle compagnie low cost: utilizzare gli aeromobili sulle rotte dove il rapporto tra domanda, costi e ricavi garantisce maggiore sostenibilità.

Berlino, un caso emblematico: la rotta non era in crisi

Tra le cancellazioni annunciate, quella più discussa è sicuramente Berlino. Il collegamento con la capitale tedesca racconta però una storia diversa rispetto alla semplice lettura dei numeri. La cancellazione non sarebbe legata a una mancanza di passeggeri o a un fallimento commerciale della tratta.

Alla base della decisione ci sarebbe invece la scelta di Ryanair di chiudere la propria base operativa a Berlino Brandeburgo, trasferendo aeromobili e personale verso altri scali europei. Un elemento che cambia la prospettiva: alcune rotte possono essere eliminate non perché il territorio non risponde, ma perché rientrano in una riorganizzazione industriale più ampia.

Il nodo degli incentivi e la prossima fase

La vera partita per l’aeroporto di Reggio Calabria si giocherà nei prossimi mesi e sarà proprio questo uno dei temi più interessanti della conferenza stampa di domani.

L’accordo che ha portato Ryanair sullo Stretto ha rappresentato una svolta per lo scalo, con un incremento significativo dei collegamenti e il record di passeggeri che ha toccato il milione di presenze. La compagnia aveva annunciato (e poi mantenuto) un forte investimento in Calabria dopo le modifiche al sistema delle addizionali aeroportuali e il potenziamento della propria presenza regionale.

Ora, con la prima fase dell’accordo prossima alla scadenza, Ryanair sarà chiamata a valutare la redditività complessiva delle rotte e la capacità del mercato di sostenere determinati collegamenti. La strategia della compagnia low cost è sempre la stessa: massimizzare i ricavi, concentrando l’offerta dove le prospettive economiche sono più favorevoli.

Il “Tito Minniti” alla prova della maturità

Il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto non può essere misurato soltanto dal numero delle rotte presenti sul tabellone. Negli ultimi anni lo scalo ha registrato una crescita importante (al netto delle sterili polemiche della politica) oggettiva ed innegabile, tornando ad avere un ruolo centrale nei collegamenti della Calabria.

La fase successiva sarà probabilmente quella più complessa: trasformare la crescita dei numeri in un modello stabile, capace di basarsi su una programmazione una strategia complessiva a medio-lungo termine. Come non pensare ad esempio al rapporto con la città di Messina che il sindaco Cannizzaro di recente ha assicurato verrà implementato con nuovi progetti, lo scalo reggino in questo senso riveste un ruolo fondamentale.

La presenza di Ryanair in riva allo Stretto resta un elemento essenziale, ma la sfida sarà mantenere un equilibrio tra collegamenti nazionali, turismo internazionale e attrattività del territorio.

La conferenza di Occhiuto, Cannizzaro e Vigna servirà proprio a chiarire questa direzione: se la rimodulazione Ryanair rappresenta soltanto un aggiustamento operativo oppure l’inizio di una nuova strategia per il futuro del Tito Minniti. Per Reggio Calabria, dopo la fase della ripartenza e del boom di questi anni che ha visto anche la nascita della nuova aerostazione, arriva il momento della consolidazione.