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Hostaria dei Campi: la pizza che diventa calzone. Oltre 40 proposte

Stesso impasto, stessi ingredienti, stesso equilibrio di sapori

01 Settembre 2026 - 10:10 | Redazione

Calzone Hostaria Foto Esterna

All’Hostaria dei Campi ogni pizza in menù può diventare calzone. Oltre 40 proposte, stesso impasto, stessi ingredienti, stesso equilibrio di sapori. Cambia solo la forma. Il risultato resta fedele all’idea di partenza.

Il calzone viene cotto nel forno a legna. Una scelta precisa. La cottura lo rende più leggero e valorizza i profumi. L’impasto resta morbido, la chiusura è perfetta, il ripieno è ricco e ben distribuito. Non è una variante. È identità.

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Per chi ama i gusti più decisi c’è anche il calzone impanato e fritto. Croccante fuori, pieno dentro. Un richiamo diretto alla cucina popolare, senza forzature.

Una pizza appena sfornata o un calzone fumante. Magari con una birra fresca. All’Hostaria dei Campi tutto passa dal forno al piatto con coerenza e cura.
E per chi non ha ancora provato questa “trasformazione”, il motivo per farlo è solo uno: qui, tra pizza e calzone, non si sbaglia mai.

Hostaria dei Campi: Via Reggio Campi, Reggio Calabria. Prenotazioni: 0965 324003

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