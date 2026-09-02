Reggina: arriva il dato ufficiale della campagna abbonamenti e si apre la terza fase. I dettagli
Sede, giorni e orari per il ritiro della tessera, per chi ha già sottoscritto l'abbonamento
02 Settembre 2026 - 09:56 | Comunicato
A CASA, INSIEME! Sono 3.264 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi amaranto, in vista del campionato di serie D girone I 2026/2027. Le tessere per assistere alle diciassette gare casalinghe della Reggina, sono disponibili per il ritiro a partire da oggi, mercoledì 2 settembre, presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi numero 505.
La fiducia, l’entusiasmo ed il coinvolgimento registrati fin dall’inizio di questo nuovo corso, hanno spinto il club a prendere la decisione di aprire ad una terza fase, che inizierà a partire dal pomeriggio di lunedì 7 settembre (ore 16:30).
Prezzi
- Ai prezzi indicati si aggiunge il diritto di prevendita di € 2,50 per ciascun abbonamento.
**I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo, secondo le modalità che saranno pubblicate dalla Società. L’eventuale assegnazione di un posto autonomo deve essere espressamente verificata.
Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito in occasione delle singole partite interne, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).
Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.
DOVE E COME SOTTOSCRIVERE IL PROPRIO ABBONAMENTO
- Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.
- Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (con orario continuato dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 19:30).
STORE UFFICIALE REGGINA 1914, DATE E ORARI
FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK EASY
Sarà possibile rateizzare l’abbonamento presso la postazione che verrà appositamente allestita allo Store Ufficiale, con un finanziamento personalizzato.
- Finanziamento minimo 180 €, massimo 5.000 € (con possibilità di cumulare abbonamenti).
- Durata finanziamento: 10 rate, TAN 0, TAEG VARIABILE.
I costi a carico del cliente saranno esclusivamente i seguenti:
Imposta di bollo sulla prima rata pari a 16 €, spese pari a 3,7% dell’importo finanziato (esempio: su 400 euro di finanziato il cliente pagherà 14,80 € di spese e 16,00 € di imposta di bollo).
Nessuna spesa di incasso rata.
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria Deutsche Bank Easy. AS Reggina 1914 SSD arl opera quale intermediario del credito in regime di NON esclusiva.
Documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e copia del testo contrattuale idoneo per la stipula richiedibili presso il punto vendita.
Importo minimo finanziabile 180 euro, decorrenza media prima rata 30 giorni.
· Esempio di finanziamento: Prezzo abbonamento 250,00 € pagabile in dieci rate. La prima rata di 41,9 € e le altre nove da 25,9 €. Importo totale dovuto dal consumatore 275,25 €.
A casa, insieme! Per consultare tutte le FAQ relative alla campagna abbonamenti 2026/2027, visita la sezione all’interno del sito.
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