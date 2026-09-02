Reggina, campagna abbonamenti: attesa per il dato ufficiale. Cosa serve per il ritiro della tessera

La Reggina chiude la seconda fase della campagna abbonamenti con un risultato che, in attesa della comunicazione ufficiale della società, appare già significativo. Secondo quanto filtra, infatti, sarebbero state superate le 3000 tessere sottoscritte, andando quindi oltre il dato complessivo della passata stagione, quando gli abbonamenti furono 2873.

Un confronto ancora più interessante se si considera che un anno fa la campagna era stata articolata in tre diverse fasi, mentre questa volta la soglia dei tremila sarebbe stata superata già al termine della seconda.

Reggina, mercato e abbonamenti: giorni intensi

La chiusura della seconda fase è arrivata in una giornata particolarmente movimentata anche sul fronte del mercato. La società amaranto ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Andrea Magrassi e del centrocampista Matteo Rossetti, due operazioni che vanno ad aumentare qualità ed esperienza a disposizione di mister Marco Marchionni. Definito anche l’arrivo del difensore Marco Baldan già insieme ai compagni al S. Agata, mentre a breve dovrebbe essere completato anche l’inserimento di un nuovo portiere (Pisani).

La Reggina continua quindi a lavorare per completare l’organico mentre si avvicina l’esordio in campionato, accompagnata da una risposta incoraggiante da parte della tifoseria.

Leggi anche

Tessere Reggina, cosa serve per il ritiro

Adesso l’attenzione degli oltre tremila abbonati si sposta anche sulle modalità e sui tempi per il ritiro della tessera. La società ha già ricordato quali documenti saranno necessari. Al momento del ritiro bisognerà presentare la ricevuta stampata e firmata.

La stessa procedura riguarda gli abbonamenti acquistati online: sarà necessario portare la ricevuta sulla quale è indicato il numero della richiesta.

Obbligatorio inoltre esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per eventuali dubbi sulle procedure, sulle deleghe o sulle modalità di consegna delle tessere, il riferimento rimane direttamente la società amaranto.