Reggina: ufficiale anche il centrocampista Rossetti. La formula del contratto

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Rossetti.

Il centrocampista centrale nativo di Saluzzo, cresciuto calcisticamente nel Torino, nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Ravenna, collezionando cinquantacinque presenze da titolare e centrando la vittoria della Coppa Italia e dei playoff di serie D. Per il classe ’98 si tratta della seconda esperienza tra i dilettanti, a fronte di sette stagioni in C ed una in B.

A Matteo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.