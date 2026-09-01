Villa San Giovanni, 23 ex tirocinanti firmano il contratto a tempo indeterminato

"L’impegno è stato massimo da parte di tutti: quando si lavora con correttezza, animati dall’equità e dalla giustizia sociale, i risultati si raggiungono tutti", le parole della sindaca Caminiti

“È davvero una giornata importante per il Comune di Villa San Giovanni: stamattina 23 ormai ex tirocinanti hanno sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato nella sala consiliare di palazzo San Giovanni.

Un risultato per nulla scontato, soprattutto perché l’avvio della loro stabilizzazione è avvenuto nel 2025 quando, ancora, vigevano i limiti giuridici derivanti dal dissesto. Per mesi è stato fatto un lavoro certosino da parte degli uffici: dopo l’atto di indirizzo della giunta comunale, come sempre preventivamente concordato con il gruppo consiliare Città in Movimento, l’ufficio ragioneria, l’ufficio personale e il segretario generale hanno scandagliato tutti i problemi giuridici ed economici per permetterci di realizzare un obiettivo che noi rivendichiamo come innanzitutto come Politico.

La stabilizzazione dei tirocinanti come scelta politica

“Decidere – commenta l’assessore al personale Ruggero Marra – di riconoscere finalmente dignità al lavoratori che per anni sono stati di fatto “lavoratori in nero dello Stato”, è una scelta squisitamente politica: si riconosce la dignità del lavoro costituzionalmente garantita, si riconosce dignità a 23 persone che sono corresponsabili di gruppi familiari, ragazzi e adolescenti, lavoratori anche della nostra città”.

Ovviamente nella scelta politica ha inciso anche il rapporto di collaborazione che in questi anni l’amministrazione ha creato con i tirocinanti. Si sono per oltre un decennio occupati delle questioni dell’ente, hanno interpretato le necessità che le diverse amministrazioni hanno loro rappresentato.

Avevamo dato loro la nostra parola, quando sembrava impossibile che un ente appena uscito dal dissesto potesse prendersi l’onere di così tante stabilizzazioni. La gioia che hanno esternato stamattina alla presa di servizio ci ripaga pienamente di una decisione che ha comportato per noi un’assunzione di responsabilità importante per il presente per il futuro.

In 60 giorni stabilizzati 40 dipendenti

L’orgoglio di essere riusciti in soli 60 giorni a stabilizzare ben 40 dipendenti nel Comune di Villa San Giovanni è tantissimo: 17 sono infatti i dipendenti delle politiche sociali stabilizzati da questo ente quale capofila dell’Ambito; 23 (compresi gli over 60 per i quali non era dovuto se non per etica politica) gli ex tirocinanti.

Adesso questo ente potrà guardare avanti con una nuova serenità dei suoi dipendenti che, certamente, non faranno mancare disponibilità al lavoro ed abnegazione al servizio per la città.

Il ringraziamento del sindaco Caminiti agli uffici

“Ai nostri uffici, ai responsabili di settori, ai funzionari, al Segretario va il nostro ringraziamento – dice il sindaco Caminiti – per aver lavorato a raggiungere l’obiettivo ed a raggiungerlo nei tempi prefissati. L’impegno è stato massimo da parte di tutti: quando si lavora con correttezza, animati dall’equità e dalla giustizia sociale, i risultati si raggiungono tutti!.

Il 2026 certamente sarà ricordato per queste 40 assunzioni”.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in movimento”