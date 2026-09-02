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Reggina: aggiornamento sul bollettino medico di Palmieri, infortunatosi alla spalla

L’intervento è stato eseguito al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dal Dottor Francesco Scordino

02 Settembre 2026 - 10:46 | Comunicato

Reggina Cantalupa Andrea Palmieri ()

AS Reggina 1914 comunica che il calciatore Andrea Palmieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura della clavicola sinistra.

L’intervento, eseguito al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dal Dottor Francesco Scordino, alla presenza del Dottor Pasquale Favasuli, è perfettamente riuscito.

Il calciatore verrà sottoposto tra quindici giorni a nuovi controlli radiografici, al termine dei quali saranno stabiliti i tempi di recupero.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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