Calcio: il Trapani cambia ancora lo stadio per le gare casalinghe. Lo ha dichiarato il presidente Antonini

Ancora un cambio di location per le gare interne del Trapani, lo ha dichiarato il presidente Antonini, attraverso la solita diretta social, ripresa da sporticily.it. Il presidente ammette che la situazione relativa al Velodromo di Palermo è diventata complicata e così si è messo al lavoro, alla ricerca di soluzioni alternative: “Si stanno sovrapponendo situazioni di ordine pubblico. Sono in imbarazzo nei confronti del Comune di Palermo, al quale non vogliamo creare alcun problema. Sto ragionando sulle alternative, anche per consentire un riavvicinamento e smentire chi sostiene che sia stato io a lasciare Trapani. Ho pensato di dare un bel servizio alla città in un momento di difficoltà, molto trapanesi sono scontenti e hanno ragione“.

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“Abbiamo il campo del Mokarta, che fa parte di un bando che abbiamo vinto con SportInvest. Abbiamo almeno 7 anni di gestione di questo impianto. Ho deciso di investire sul Mokarta per renderlo un campo che possa diventare uno stadio per giocare la Serie D, ed eventualmente la C. Ho chiesto e ottenuto l’autorizzazione a giocarci le partite del Trapani già da questa stagione. Non ce la faremo per la gara con la Vibonese, ma contro l’Igea Virtus o nella peggiore delle ipotesi contro la Reggina saremo lì“.