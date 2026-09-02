Feste Mariane, Colella difende la spesa da 470 mila euro del Comune: ‘Non è un costo, ma un investimento per Reggio’

Le Feste Mariane 2026 diventano anche terreno di confronto politico. Dopo le polemiche sollevate dal centrosinistra sui circa 470 mila euro destinati dall’amministrazione comunale agli eventi civili, arriva la difesa della maggioranza attraverso le parole del consigliere comunale Fabio Colella.

L’esponente di maggioranza ha rivendicato la scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, sottolineando come le risorse destinate agli spettacoli non debbano essere considerate una semplice spesa, ma un investimento per la città.

Leggi anche

“Siamo ben contenti di quello che stiamo organizzando per le Feste Mariane, con gli spettacoli, gli eventi e i concerti in programma – ha dichiarato Colella –. Ormai sono stati svelati i cantanti che arriveranno a Reggio Calabria: sono artisti importanti e riusciremo a coprire tutte le serate”.

Tra le novità annunciate dall’amministrazione c’è anche l’appuntamento del sabato sera all’Arena Ciccio Franco, con una formula dedicata alla musica e all’intrattenimento.

Colella: “Non è una spesa, ma un investimento”

Il punto centrale dell’intervento del consigliere comunale riguarda la visione alla base della scelta economica dell’amministrazione.

“Riteniamo che si possa spendere per la nostra città perché questo è un investimento e non una spesa – ha spiegato Colella –. È un cambiamento di passo rispetto al passato: noi investiamo nella città, è una cosa ben diversa”.

Secondo il consigliere, le risorse destinate agli eventi possono produrre ricadute economiche sul territorio attraverso la presenza di visitatori e l’aumento dei consumi.

“Ogni euro speso in città sono euro di Pil che tornano e ritornano, perché c’è la gente che spende, arrivano persone dalla provincia e da fuori regione, attratte dai nostri spettacoli”.

Colella ha poi collegato la programmazione delle Feste Mariane alla fase di avvio della nuova amministrazione comunale. “Ricordo che questa amministrazione ha iniziato la sua opera solo da giugno. Stiamo iniziando a far comprendere come intendiamo organizzare la città e anche da questo emerge un passo nuovo”.

Il nodo delle giostre e la scelta di Largo Botteghelle

Nel suo intervento Colella ha affrontato anche il tema della nuova collocazione delle giostre, con le attrazioni principali previste a Largo Botteghelle e non più nell’area del Tempietto.

Una scelta che aveva già generato alcune perplessità da parte dei residenti, ma che il consigliere di maggioranza ha difeso, ricordando come la decisione fosse stata assunta nella precedente fase amministrativa.

“È stata una scelta della vecchia amministrazione, quando c’era il sindaco facente funzione Mimmetto Battaglia. In commissione ho anche ringraziato perché ritengo sia stata una scelta fatta nel modo corretto”.

Colella ha poi ribadito le sue critiche rispetto alla precedente collocazione.

“Era una barbarie, e continuo a dirlo, la scelta del Tempietto. Ricordo ai cittadini come veniva lasciata quella zona dopo l’utilizzo per circhi, giostre o fiere. Per questo siamo contenti di aver seguito questa impostazione”.

Il consigliere ha quindi difeso la linea dell’amministrazione, sostenendo che la programmazione delle festività rappresenti un primo segnale del nuovo modello organizzativo della città.