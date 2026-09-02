Feste Mariane, Cannizzaro prolunga l’orario della diffusione musicale: ‘Farà arrabbiare qualche residente’ – VIDEO

“Ho appena firmato un’ordinanza per estendere l’orario della diffusione della musica in tutto il territorio comunale fino alle 3 del mattino. Chiaramente questa cosa è circoscritta per le festività mariane, quindi da sabato 12 a martedì 15 settembre. So che questa scelta farà arrabbiare diversi residenti ma farà contenti tantissimi altri”.

Questo l’annuncio in un video sui canali social di Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, che prosegue:

“Per quanto riguarda giostre e bancarelle è noto tutti dove sono state ubicate: le bancarelle nell’area di Pentimele e le giostre a piazzale Botteghelle”.

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Giostre e bancarelle, la scelta per le festività mariane

“Vi dico – spiega Cannizzaro – subito che il Sindaco non è particolarmente felice di questa scelta ma siamo stati quasi costretti a doverla fare per ragioni organizzative, di tempo ma soprattutto per problemi strutturali e di sicurezza. Vi anticipo che l’anno prossimo saranno diverse le aree che ospiteranno entrambe le attrattive. Non mi resta altro che augurarvi buona festa a tutti”.

Sui concerti il primo cittadino ha affermato: ‘Ieri sera abbiamo promosso il cartellone legati ai concerti che si terranno durante le Festività Mariane. Ho letto tante proposte, alcune anche condivisibili, qualcuno suggerisce Eros Ramazzotti, Oasis, Rolling Stones o Max Pezzali. Ci arriveremo piano piano, il tempo per organizzare queste festività è stato poco’, ha spiegato Cannizzaro.