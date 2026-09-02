Aeroporto di Reggio, Minasi (Lega): ‘Nessuna cancellazione di voli Ryanair’

'Dalla sinistra le solite bufale e allarmismo per fare male alla città', le parole della senatrice reggina

«Non c’è alcuna cancellazione dei voli Ryanair all’aeroporto ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria, ma unicamente una fisiologica e standard rimodulazione stagionale delle rotte che riguarda tutti gli scali d’Italia e del mondo», lo afferma in una nota la senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi.

Ryanair e aeroporto di Reggio Calabria: la posizione di Tilde Minasi

«Grazie alla straordinaria e vincente sinergia istituzionale messa in campo dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dal Governatore Roberto Occhiuto e dall’onorevole Francesco Cannizzaro, lo scalo dello Stretto è rinato dopo anni di abbandono.

Reggio Calabria è passata dal rischio concreto di chiusura a numeri record mai visti nella storia, viaggiando a ritmi serrati verso il traguardo del milione di passeggeri e confermandosi solida base operativa per due aeromobili Ryanair con ben otto rotte complessive garantite», continua Tilde Minasi.

La replica alle accuse di allarmismo

«Assistiamo per l’ennesima volta al disfattismo ideologico di una sinistra locale che, senza vergogna, continua a diffondere fake news e ad alimentare un allarmismo sterile ogni due per tre, dimostrando di tifare spudoratamente per il male della città pur di attaccare il governo di centrodestra.

Lo avevano già fatto questa primavera inventando di sana pianta una fantomatica emergenza sulla crisi dei carburanti all’aeroporto, rivelatasi puntualmente una bolla di sapone del tutto falsa, e ci riprovano oggi mistificando i normali avvicendamenti dei voli invernali», aggiunge la senatrice del Carroccio.

Il rilancio dello scalo “Tito Minniti” di Reggio Calabria

«Reggio Calabria non torna più indietro e non si fa incantare da chi spera nel fallimento del territorio per racimolare qualche straccio di polemica politica.

L’infrastruttura vola, i passeggeri aumentano e l’impegno per il rilancio dello scalo resta massimo e indiscutibile», conclude Tilde Minasi.