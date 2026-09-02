Aeroporto di Reggio, parlano Cannizzaro e Occhiuto: attesa per il piano di rilancio e l’accordo con Ryanair

C’è grande attesa per la conferenza stampa in programma giovedì 3 settembre, alle ore 11:00, presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio regionale della Calabria.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti saranno presentate ufficialmente le attività e le strategie future di crescita e sviluppo per l’Aeroporto dello Stretto. All’evento prenderanno parte il Presidente di Sacal, Luciano Vigna, il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

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Il futuro dell’Aeroporto dello Stretto al centro del dibattito

L’appuntamento rappresenta un momento chiave per fare chiarezza sul futuro dello scalo reggino, finito al centro del dibattito politico e sociale nelle ultime settimane.

Le polemiche sui collegamenti Ryanair

Durante la conferenza, Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro risponderanno alle accese polemiche e alle critiche sollevate nei giorni scorsi in merito al presunto ridimensionamento dei collegamenti operati da Ryanair.

Le cancellazioni di alcune rotte e i tagli sui voli internazionali per la stagione invernale hanno infatti scatenato dure reazioni da parte dei consiglieri di centrosinistra, di esponenti politici locali come il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, e delle associazioni di categoria tra cui Confesercenti, con interventi del presidente Claudio Aloisio preoccupato per i riflessi sul turismo.

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Il piano di rilancio dello scalo reggino e la diretta CityNow

I vertici della Regione Calabria, del Comune di Reggio Calabria e di Sacal illustreranno nel dettaglio il piano di rilancio dello scalo reggino.

Per permettere a tutti i cittadini e agli utenti dello scalo di seguire in tempo reale gli sviluppi, CityNow trasmetterà l’evento in diretta streaming sui propri canali.