Suppletive, cresce l’attesa per Fabio Roscioli: il candidato del centrodestra arriva a Reggio

A poco più di venti giorni dal voto del 27 e 28 settembre, il centrodestra si prepara a presentare ufficialmente alla città il suo candidato per le elezioni suppletive del collegio uninominale della Camera di Reggio Calabria. Il protagonista sarà Fabio Roscioli, figura di primo piano all’interno di Forza Italia, chiamato a raccogliere il testimone lasciato da Francesco Cannizzaro.

Per come spiegato dallo stesso sindaco, non è una candidatura costruita sulla dimensione territoriale, ma sulla scelta di un profilo istituzionale con un rapporto consolidato con i vertici nazionali del partito. Roscioli è tesoriere nazionale di Forza Italia, avvocato della Fininvest e considerato una figura vicina alla famiglia Berlusconi.

Portare in Parlamento una figura immediatamente operativa, capace di muoversi nei meccanismi istituzionali e nei rapporti con Governo e maggioranza: è proprio questo elemento che rappresenta il cuore della strategia del centrodestra, illustrata dal primo cittadino.

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Francesco Cannizzaro ha spiegato più volte che la scelta è legata alla necessità di avere un interlocutore forte a Roma.

“Abbiamo voluto una figura che conosce la macchina parlamentare”, aveva sottolineato il sindaco di Reggio Calabria, evidenziando come Roscioli rappresenti, nelle intenzioni del centrodestra, un collegamento diretto tra il territorio e le istituzioni nazionali.

“Conosce tutti i meccanismi parlamentari, le commissioni, i ministri e la struttura della Presidenza del Consiglio”, aveva aggiunto Cannizzaro, indicando proprio nella conoscenza dei palazzi romani uno degli elementi decisivi della scelta.

Un profilo che il segretario regionale azzurro ha definito di spessore, sottolineando il ruolo ricoperto da Roscioli all’interno del partito.

“Non stiamo candidando, con tutto il rispetto, uno scappato di casa o un nome qualunque. Stiamo candidando un amministratore di Forza Italia”, aveva dichiarato Cannizzaro.

Adesso il passaggio più atteso sarà quello del primo incontro con Reggio Calabria. Secondo quanto raccolto da CityNow, la presentazione ufficiale di Fabio Roscioli potrebbe svolgersi domenica 6 settembre, in mattinata. Un appuntamento che consentirà al candidato del centrodestra di incontrare per la prima volta pubblicamente la città, illustrare le proprie idee e raccontare il ruolo che intende assumere nel caso di elezione.

Una fase delicata per Roscioli, chiamato a costruire in pochi giorni un rapporto con il territorio reggino e a spiegare perché un profilo nazionale possa rappresentare un valore aggiunto per il collegio.

Il centrodestra punta sulla sua esperienza istituzionale e sulla capacità di incidere nei rapporti con Roma. La campagna elettorale entra dunque nel vivo. Dopo l’ufficializzazione dei candidati (oltre al candidato di centrodestra, anche Frank Benedetto per il centrosinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano per Dsp), ora la partita si sposta sulle proposte agli elettori. Il primo appuntamento pubblico di Roscioli a Reggio sarà il momento per capire quale sarà il suo approccio con la città e con il territorio.