Reggina, gli Under rispondono: Toscano sorprende, l’infortunio di Palmieri non apre una riflessione

Un organico molto forte nella sua interezza, con un comparto Under ancora tutto da scoprire. La prima uscita ufficiale della Reggina contro il PraiTortora, in Coppa Italia, ha comunque fornito a Marco Marchionni alcune indicazioni interessanti. Buona la prova di Fazio, mentre Rosario Girasole ha confermato di essere una garanzia assoluta e, probabilmente, non aveva neppure bisogno di ulteriori verifiche. Segnali positivi anche da Specker sulla corsia di destra.

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Il capitolo più interessante riguarda però Palmieri e Toscano. Entrambi mancini, entrambi classe 2008 e chiamati a giocarsi uno spazio importante nello scacchiere amaranto. Palmieri era partito titolare, ma la sua partita è durata appena dodici minuti. Una caduta gli ha provocato una frattura scomposta alla clavicola sinistra, costringendolo ad abbandonare immediatamente il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Toscano. E proprio il giovane esterno è diventato una delle sorprese più belle della serata. Prestazione di grande personalità, qualità e coraggio, impreziosita da un gol capolavoro. Una prova che probabilmente ha sorpreso anche lo stesso Marchionni.

Palmieri fuori a lungo, ma la Reggina non pensa al mercato

L’infortunio di Palmieri apre inevitabilmente una riflessione. La Reggina ha costruito un organico cercando di avere due alternative per ogni ruolo, ma adesso su quella corsia rischia di ritrovarsi con meno soluzioni del previsto. Il problema non riguarda soltanto le caratteristiche tecniche del giocatore, ma soprattutto il suo status di Under, elemento fondamentale nella costruzione dell’undici titolare in Serie D.

Per Palmieri si prospetta uno stop di almeno due mesi prima di un recupero completo e del ritorno in campo. Nonostante questo, secondo quanto ci risulta, la società al momento non sembrerebbe intenzionata a intervenire nuovamente sul mercato. Anche perché, intanto, c’è Toscano e in caso di necessità comunque Marchionni avrebbe la possibilità di trovare soluzioni alternative.

Se il classe 2008 dovesse confermare quanto mostrato contro il PraiTortora, quella che inizialmente sembrava una soluzione d’emergenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più importante, per lui e per la squadra.