Reggina: il Ds Romairone sul gruppo, la sinergia, gli ultimi colpi di mercato

In occasione della partita di Coppa Italia di domenica scorsa tra la Reggina e il PraiaTortora, su Videotouring ha parlato il Ds Giancarlo Romairone, queste le sue dichiarazioni: “Per stabilire se abbiamo fatto un buon lavoro, sarà il campo a darci delle risposte. Il nostro obiettivo è a lunga scadenza e tutti sappiamo dove dobbiamo arrivare alla fine di questo campionato. Per ottenere dei risultati è necessario ci sia una grande sinergia tra la città, la tifoseria, la politica, la società, lo staff tecnico e la squadra. Dobbiamo essere bravi ad alimentare un entusiasmo che si percepisce, anzi è abbastanza evidente. Da quando sono arrivato avverto quest’aria frizzantina, il patron Lotito ci sta mettendo nelle condizioni migliori per creare qualcosa che possa essere solido e ci auguriamo di trasferire tutto quanto alla nostra tifoseria. L’unione di queste cose fa si che si possa essere pronti alla battaglia contro chiunque.

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Siamo al primo step di questa stagione, quello che è stato fatto in maniera veloce fuori e dentro il campo è soprattutto arrivare all’obiettivo più immediato e cioè la coesione del gruppo, elemento fondamentale per raggiungere il risultato. Le sensazioni è che i tempi in questo senso si siano accorciati, poi è chiaro che il tutto verrà verificato con il tempo. In queste ore stiamo accelerando le procedure per la conclusione delle ultime trattative, diciamo che non leggo molto, ma qualcuno lo avete beccato. L’auspicio è quello di portare all’interno di questo gruppo altri calciatori di spessore e soprattutto persone che capiscano quello che sta dovrà succedere qui. Alle parole dovranno seguire i fatti”.