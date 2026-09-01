Calciomercato: portiere, difensore, centrocampista e attaccante. Oggi è la giornata giusta?

Quando il patron della Reggina, nel giorno della presentazione ufficiale della squadra, ha parlato di quattro nuovi arrivi, la risposta della tifoseria amaranto è stata immediata: un boato e un lungo applauso hanno accompagnato l’annuncio. Era facilmente prevedibile che il mercato avrebbe portato un attaccante e un difensore, ma la società ha scelto di intervenire in maniera più ampia, andando a completare l’organico in altri due reparti. Una decisione che sembra rispondere anche alle indicazioni di mister Marchionni, intenzionato ad avere una rosa ancora più completa e competitiva.

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La giornata di oggi potrebbe essere quella giusta

Il primo riguarda il difensore Marco Baldan, che ha risolto il proprio rapporto con la Scafatese proprio per la volontà di vestire la maglia della Reggina. Un’operazione ormai definita, con il centrale pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico amaranto. Avendo già disputato la prima gara di Coppa Italia, il calciatore sarà però disponibile soltanto a partire dalla terza giornata di campionato.

L’altro nome è quello di Andrea Magrassi. L’attaccante ha salutato il Milan e la Reggina ha superato una concorrenza molto ampia, con diverse società di Serie C interessate al giocatore. Un rinforzo importante per il reparto offensivo, individuato per aumentare il peso e le alternative a disposizione del tecnico.

E poi da definire il discorso portiere. La scelta dovrebbe ricadere su un estremo difensore Under: tra i profili valutati c’è quello del giovane Pisani, destinato a completare il reparto insieme agli altri portieri già presenti in rosa.

Non ci sarebbe la stessa urgenza a centrocampo, ma anche questo tassello sarà inserito a breve. Il giocatore individuato è Matteo Rossetti, centrocampista classe 1998, reduce da due stagioni importanti con il Ravenna e già conosciuto dall’allenatore amaranto, che lo ha avuto alle proprie dipendenze.

La Reggina, dunque, si prepara a completare il puzzle. Dopo le parole di Lotito, il mercato amaranto sembra pronto a regalare alla piazza i quattro innesti annunciati.