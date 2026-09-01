Reggina, l’indiscrezione sul dato della campagna abbonamenti e l’ipotesi proroga

La campagna abbonamenti della Reggina “A casa, insieme” è arrivata al giorno della chiusura. Partita lo scorso 17 agosto, con la prima fase riservata ai vecchi abbonati e la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, terminerà questa sera alle ore 19:30. Manca ancora il dato ufficiale della società, ma secondo le indiscrezioni delle ultime ore la quota raggiunta dai tifosi amaranto dovrebbe aver superato le 3000 tessere sottoscritte. Un risultato che rappresenterebbe un lieve incremento rispetto alla passata stagione, quando gli abbonamenti furono 2873.

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Un segnale da parte della tifoseria, chiamata a sostenere la squadra in vista del nuovo campionato di Serie D nel quale esiste un solo obiettivo, la vittoria finale. Per avere il dato definitivo, è chiaro che bisognerà comunque aspettare una comunicazione ufficiale. Nel frattempo, la società starebbe valutando la possibilità di accogliere la richiesta arrivata da numerosi tifosi, soprattutto attraverso i canali social e quindi decidere di prorogare la chiusura della campagna abbonamenti fino alla vigilia della gara d’esordio contro il Licata.

Una decisione che potrebbe consentire a chi non ha ancora completato la sottoscrizione di assicurarsi il proprio posto per la stagione ormai alle porte. La Reggina, nelle prossime ore, dovrebbe sciogliere le riserve.