Scuole all’Opera, il Teatro Cilea apre ai giovani con il ‘Rigoletto’ di Verdi

Nel 125° anniversario della morte, il capolavoro di Verdi sarà il protagonista dell'iniziativa inserita nel "Cilea Opera Festival" e sostenuta dal Ministero della Cultura

La grande Opera torna a incontrare le nuove generazioni. Dal 16 al 20 novembre 2026 il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà il nuovo appuntamento annuale di “Scuole all’Opera”, iniziativa inserita nel Cilea Opera Festival, sostenuto dal Ministero della Cultura, e rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Calabria e della Sicilia.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, uno dei capolavori più celebri della storia del melodramma. Una scelta ancora più significativa nell’anno in cui ricorre il 125° anniversario della morte di Giuseppe Verdi.

Il Teatro Cilea porta l’Opera nelle scuole

Per “Scuole all’Opera” si tratta di una prima assoluta: il progetto propone agli studenti un nuovo grande titolo del repertorio verdiano attraverso una formula pensata per trasformare lo spettacolo in un’esperienza culturale completa, capace di unire conoscenza, emozione e partecipazione.

Sul palcoscenico del Teatro Cilea sarà protagonista un cast di livello, insieme alle realtà musicali reggine: l’Orchestra del Teatro Cilea e il Coro Lirico Francesco Cilea saranno impegnati in una produzione che punta a mettere gli studenti a diretto contatto con interpreti e complessi professionali.

La direzione artistica è affidata al maestro Alessandro Tirotta, che attraverso il Cilea Opera Festival e “Scuole all’Opera” prosegue il percorso di diffusione della cultura musicale e operistica, con particolare attenzione alla formazione del pubblico di domani.

Verdi e il melodramma patrimonio delle nuove generazioni

Portare gli studenti a teatro significa avvicinarli a un patrimonio che appartiene alla storia e all’identità culturale italiana. Dal 2023, infatti, la pratica del canto lirico in Italia è iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

“Scuole all’Opera” nasce proprio dalla volontà di rendere questo patrimonio vivo e accessibile, permettendo ai ragazzi di conoscere da vicino la musica, il canto, l’orchestra e il teatro.

Assistere a “Rigoletto” non sarà soltanto partecipare a uno spettacolo, ma entrare in contatto con un’opera capace ancora oggi di raccontare sentimenti universali attraverso la forza della musica e della narrazione.

Un’esperienza educativa tra musica, storia e teatro

L’iniziativa ha anche un importante valore didattico. L’Opera permette infatti di intrecciare discipline diverse: musica, letteratura, storia, teatro, arti visive ed educazione al patrimonio culturale.

Per questo il progetto si rivolge ai dirigenti scolastici e ai docenti di tutte le aree disciplinari, invitandoli a programmare la partecipazione delle proprie classi alle rappresentazioni previste al Teatro Cilea.

L’obiettivo è trasformare il teatro reggino in una casa dell’Opera aperta ai giovani, dove migliaia di studenti possano scoprire che Verdi e il melodramma non appartengono soltanto ai manuali scolastici, ma sono ancora oggi capaci di emozionare e coinvolgere.

Appuntamento al Teatro Cilea

Dal 16 al 20 novembre 2026 gli studenti potranno quindi vivere un’esperienza diretta con uno dei massimi capolavori del repertorio operistico italiano, all’interno di un Festival sostenuto dal Ministero della Cultura.

L’invito è rivolto alle scuole di Calabria e Sicilia, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla grande musica e contribuire alla formazione dello spettatore e del cittadino di domani.

Per informazioni: rigoletto@scuoleallopera.it