Reggio, incendio nella notte: la Polizia Locale salva un’anziana e mette in sicurezza i residenti – VIDEO

Erano da poco passate le 4 del mattino di sabato quando una pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Reggio Calabria, già impegnata per tutta la notte nell’area di Terreti a causa di un incendio, ha individuato un nuovo e pericoloso focolaio in località Trizzino.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, stavano rapidamente interessando la vegetazione vicino alle abitazioni nella piazza principale del piccolo borgo, creando una situazione di potenziale rischio per i residenti.

Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e, nell’attesa dell’arrivo delle squadre specializzate, si sono attivati per avvisare gli abitanti della zona e favorire l’allontanamento precauzionale dalle abitazioni più esposte.

Salvata un’anziana residente

Particolare attenzione è stata rivolta a un’abitazione nella quale, secondo le prime informazioni raccolte dagli operatori, poteva trovarsi un’anziana signora.

La donna era effettivamente presente all’interno della casa e, considerato l’avanzare del fronte di fuoco, è stata immediatamente svegliata e accompagnata all’esterno con l’aiuto di alcuni familiari, evitando possibili conseguenze legate alla propagazione dell’incendio.

Dopo aver messo in sicurezza la residente, gli agenti hanno continuato a operare nell’area, utilizzando anche alcuni mezzi disponibili sul posto per contenere l’avanzata delle fiamme e tenere il fuoco lontano dalle abitazioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Poco dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di spegnimento del rogo e la definitiva messa in sicurezza dell’area.

Le attività si sono concluse circa un’ora dopo, con i residenti nuovamente in condizioni di sicurezza e la zona bonificata dal pericolo.

Il comandante della Polizia Locale si è congratulato con il personale intervenuto, sottolineando la tempestività, la lucidità e la professionalità dimostrate durante l’emergenza.