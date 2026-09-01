Largo Botteghelle, giostre e Protezione Civile. Futuro Nazionale: ‘ll Comune di Reggio chiarisca’

“Il Comitato Costituente 594 di Reggio Calabria – Futuro Nazionale interviene sulla vicenda relativa all’installazione delle giostre nell’area di Largo Botteghelle. Dagli approfondimenti effettuati emerge infatti che l’area, estesa per circa 15.688 metri quadrati, con accessi principali da Viale Calabria e Viale Messina e identificata con il codice H224A-5-AR-3, risulterebbe individuata nella pianificazione comunale di Protezione Civile quale spazio pubblico primario destinato all’ammassamento dei soccorritori e al ricovero dei cittadini.

Se tale classificazione sarà confermata dagli uffici competenti, la questione non potrà essere ridotta a una semplice polemica sull’installazione temporanea delle attrazioni. Si porrebbe infatti un interrogativo preciso: come è stata verificata la compatibilità dell’occupazione dell’area con la sua eventuale funzione strategica in caso di emergenza?

Le verifiche richieste dal Comitato 594

Il Comitato 594 non è contrario alle giostre né intende alimentare contrapposizioni pretestuose, chiede però di sapere se siano state effettuate preventive verifiche tecniche, se gli accessi rimarranno pienamente utilizzabili dai mezzi di soccorso e se, in caso di improvvisa emergenza, l’area possa essere immediatamente liberata e resa disponibile.

Le emergenze, infatti, non si programmano, un terremoto, un’alluvione o un grave incidente possono verificarsi senza preavviso ed è proprio per questo che le aree individuate dai Piani di Protezione Civile devono mantenere costantemente la loro funzionalità.

La richiesta al Comune di Reggio Calabria

Chiediamo quindi al Comune di Reggio Calabria una risposta ufficiale: Largo Botteghelle è tuttora classificato nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile con il codice H224A-5-AR-3 e con la funzione di area destinata all’ammassamento dei soccorritori e al ricovero della popolazione? E, qualora tale classificazione sia vigente, chiediamo di conoscere gli atti e le valutazioni tecniche che hanno autorizzato l’attuale utilizzazione dell’area.

Non chiediamo privilegi ma semplicemente che gli strumenti di pianificazione approvati dalle istituzioni vengano rispettati dalle istituzioni stesse”.

Comitato Costituente 594

Reggio Calabria – Futuro Nazionale