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Suppletive a Reggio, Bonelli e Zabatta: “Con Frank Benedetto per difendere la Calabria e i calabresi”

"Con Frank Benedetto abbiamo convenuto che le risorse destinate al Ponte sullo Stretto, pari a 14,5 miliardi di euro, avrebbero dovuto essere impiegate per la messa in sicurezza del territorio e per rafforzare la sanità pubblica"

01 Settembre 2026 - 16:13 | Comunicato Stampa

frank benedetto

“Questa mattina abbiamo incontrato a Villa San Giovanni il candidato del centrosinistra Frank Benedetto, in corsa alle elezioni suppletive del collegio uninominale di Reggio Calabria, che si svolgeranno il 27 e 28 settembre.

La Calabria è una regione che vive ritardi drammatici nella sanità pubblica ed è un territorio che non riesce a spendere le risorse necessarie per il dissesto idrogeologico, pur essendo tra le aree d’Europa a più elevato rischio idrogeologico e sismico.

Solo il 5% dei lavori di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico è stato completato: un dato che evidenzia il fallimento e l’indifferenza di chi dovrebbe avere a cuore l’incolumità della popolazione e la tutela dell’ambiente, a partire dal Governo e dalla Regione.

Con Frank Benedetto abbiamo convenuto che le risorse destinate al Ponte sullo Stretto, pari a 14,5 miliardi di euro, avrebbero dovuto essere impiegate per la messa in sicurezza del territorio e per rafforzare la sanità pubblica, perché i calabresi hanno il diritto di essere cittadini di serie A.

Purtroppo, le politiche del Governo Meloni e del presidente della Regione Roberto Occhiuto hanno consentito questo sperpero di denaro pubblico, arrivando persino a dirottare verso il Ponte sullo Stretto fondi destinati alla Calabria, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Chi vuole difendere la Calabria e i calabresi ha una sola scelta: votare Frank Benedetto, medico ed espressione della società civile.”

Così Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta, co-portavoce di Europa Verde.

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