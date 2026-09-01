Suppletive a Reggio, il Polo Civico di Lamberti: ‘Libera scelta tra i 4 candidati’

Si è riunito, con tutti i suoi candidati alle ultime amministrative, il Polo Civico “Cultura e Legalità”, sotto l’egida del coordinatore Dr. Edoardo Lamberti-Castronuovo.

All’ordine del giorno, oltre che la disamina dei risultati elettorali, le proposte e le prospettive per il prossimo futuro.

Le prossime consultazioni suppletive per il Parlamento italiano

Non poteva, naturalmente, mancare la discussione sulle prossime consultazioni suppletive per il parlamento italiano, laddove si è reso vacante il posto lasciato libero dall’attuale Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, al quale non sono mancati gli auguri per lui e per la città, di un proficuo lavoro a favore della popolazione reggina.

La scelta del Polo Civico di continuare il percorso politico

L’assemblea all’unanimità ha deciso di continuare la propria azione politica anche per dare l’opportunità ai cittadini di rimanere al di fuori dei partiti dell’arco costituzionale, per scelta.

Gli interventi sono stati numerosi ed ognuno ha potuto liberamente esporre la propria posizione, non sono mancati apprezzamenti e critiche per ciascuno dei quattro candidati.

Le indicazioni del coordinatore Edoardo Lamberti-Castronuovo

Al termine della discussione, che si è protratta per molte ore, il coordinatore ha sintetizzato affermando che il Polo Civico non può e non deve, in quanto movimento avulso dalla realtà partitica, prendere posizione né per l’uno né per l’altro, lasciando alla coscienza personale di ciascuno la scelta del candidato da votare.

Una posizione a suo dire corretta, in virtù delle diverse anime che comprendono il Polo Civico e dall’assoluta neutralità del movimento.

Il confronto tra le diverse sensibilità del movimento

Infatti, negli interventi, si ribadisce liberi, sono emerse posizioni che hanno interessato tutti e quattro i candidati, sia pure in percentuali differenti.

Resta il fatto, da sottolineare, che la città di Reggio Calabria è da considerarsi certamente la cartina di tornasole della politica, addirittura italiana, sulla base dei risultati del 28 settembre che si riverbereranno, soprattutto dal punto di vista diagnostico, sulla realtà politica italiana del momento.

L’importanza della partecipazione al voto

Giusto per questo è stata sottolineata l’importanza del voto, soprattutto perché, normalmente, alle suppletive non si registra un’alta percentuale di votanti, questa volta sicuramente aumentata in negativo dalle incertezze dovute alla difficoltà della scelta.