A. Squillaci: ‘Anno importantissimo, fedele alla Cadi Futura per dare il massimo’

Alessandro Squillaci, giovane talento del calcio a cinque italiano, nativo di di Motta San Giovanni in forza alla Cadi Antincendi Futura di A2 Elite, si è raccontato, toccando i temi caldi della sua estate: il tanto agognato diploma al Liceo Sportivo Alessandro Volta e le ambizioni per la prossima stagione sportiva. “Finalmente mi sono tolto quel grande peso. Sono libero-scherza”, ha esordito il pivot, con parole cariche di entusiasmo e sollievo.

Per un giovane atleta, conciliare gli impegni scolastici con la carriera sportiva è spesso un’impresa ardua, quasi una doppia maratona. Alessandro, però, ce l’ha fatta. Il traguardo del diploma rappresenta per lui molto più di un semplice pezzo di carta. “Adesso ci sarà il percorso universitario, farò Scienze Motorie“, ha aggiunto, rivelando di non volersi fermare e di guardare già al futuro anche dal punto di vista accademico. Un esempio virtuoso per tanti ragazzi che, come lui, sognano di emergere nello sport senza trascurare la formazione personale.

Che stagione ti aspetti? La risposta del giovane atleta è diretta e trasparente, improntata alla filosofia del miglioramento continuo: “Mi aspetto una stagione in cui cerchiamo sempre di far meglio rispetto a quello che abbiamo fatto in precedenza“.

Il cambio di guida tecnica è sempre un momento delicato per una squadra. Alessandro, però, ha già avuto modo di conoscere il nuovo allenatore, il leggendario Sylvio Rocha e le impressioni sono più che positive: “Sì, io ho già avuto modo di parlare col mister, l’ho trovato una persona disponibile, molto competente, anche se non c’è bisogno che lo dica io, parla la sua storia“.

La Cadi Antincendi Futura si sta rivelando un vero e proprio vivaio di talenti. Tantissimi giovani, come Alessandro, scalpitano per ritagliarsi un posto da protagonisti. Ma qual è l’obiettivo dichiarato per questa stagione? La risposta di Squillaci è secca e senza mezzi termini: “Serie A”. Detto così, con naturalezza, quasi come se fosse il passo più logico del mondo. Il sogno della massima serie è l’obiettivo da inseguire, e il ragazzo non si nasconde: “Mi aspetto di migliorare, di ottenere maggiore minutaggio e di dare una mano alla squadra per arrivare al nostro obiettivo“.

Infine, un pensiero per i compagni di squadra, giovani e giovanissimi che compongono il roster. Squillaci sottolinea l’importanza del collettivo e dell’aiuto reciproco: “Io vedo tantissimi miglioramenti.Lo dicono pure gli straordinari risultati giovanili, siamo stati per tre anni di fila Campioni Under 19 nonostante una grande concorrenza in Calabria, e siamo arrivati terzi in Italia in Under 17. Come ho detto prima, cerchiamo tutti di dare il meglio per aiutare i ragazzi più grandi. Vedo dei bei ragazzi, molto carichi“.