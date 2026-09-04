Reggio, ‘Villa Arangea’ cresce e assume: cinque professionisti per il nuovo progetto

Crescere significa investire negli spazi, nei prodotti e nei nuovi progetti. Ma significa, prima di tutto, scegliere le persone giuste. È da questa convinzione che parte la nuova ricerca di personale di Villa Arangea, realtà imprenditoriale di Reggio Calabria che si prepara ad ampliare ulteriormente la propria attività.

L’obiettivo è costruire una squadra di professionisti che possa accompagnare una nuova fase del locale: l’apertura di una nuova saletta dedicata a caffetteria, gastronomia e aperitivo, insieme allo sviluppo di una nuova linea di pasticceria.

Il locale propone già pasticceria, gelateria, aperitivi e catering, all’interno di un progetto che negli ultimi anni ha puntato sul rinnovamento della storica attività.

Esperienza e professionalità al centro della selezione

La ricerca non punta semplicemente ad aumentare il numero dei collaboratori. Villa Arangea vuole inserire persone che abbiano già maturato esperienza nel settore, sappiano lavorare all’interno di una squadra organizzata e condividano un’idea precisa di servizio al cliente. Per questo motivo, la selezione è rivolta esclusivamente a personale qualificato e referenziato.

Le figure ricercate sono:

1 maestro pasticcere , chiamato anche a contribuire allo sviluppo della nuova linea di pasticceria;

, chiamato anche a contribuire allo sviluppo della nuova linea di pasticceria; 1 gastronomo ;

; 1 cameriere ;

; 1 banconista ;

; 1 ragioniere/cassiere.

Competenze tecniche, affidabilità e capacità di lavorare in squadra saranno quindi elementi centrali nella valutazione dei candidati.

Contratto, premi di produzione e un ambiente organizzato

Villa Arangea vuole accompagnare alla richiesta di professionalità condizioni di lavoro chiare. Per le figure selezionate viene proposto un contratto con inquadramento sindacale adeguato, insieme a premi di produzione.

Particolare attenzione viene posta anche all’organizzazione dell’ambiente di lavoro, con l’obiettivo di creare condizioni nelle quali ogni professionista possa svolgere il proprio ruolo con responsabilità e valorizzare le proprie competenze.

La ricerca è rivolta a persone interessate a costruire un rapporto lavorativo stabile. Dopo il periodo di prova, ai candidati selezionati viene richiesta la disponibilità a sottoscrivere un contratto di almeno uno o due anni, con l’obiettivo di arrivare ad un rapporto a tempo indeterminato.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite WhatsApp al numero 3283891820.

Una ricerca che accompagna una nuova fase di crescita, con l’intenzione di rafforzare il servizio e ampliare l’offerta senza rinunciare a esperienza, organizzazione e professionalità.

E mentre guarda ai prossimi progetti, Villa Arangea rivolge anche un affettuoso grazie a tutti i clienti che continuano a scegliere il locale e ad accompagnarne il percorso di crescita.