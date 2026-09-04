Tragedia di Pietralata, Gangeri: ‘Prendersi cura di chi si prende cura è un dovere di civiltà’

"La vera presa in carico significa che lo Stato e i servizi sociali si fanno carico della famiglia nella sua totalità" la riflessione della presidente di A.ge.di. odv

“La tragedia della famiglia di Pietralata ci mette di fronte a una realtà che spesso chi governa o gestisce i servizi tende a ignorare: quando la disabilità entra in una casa, cambia irrimediabilmente la vita di tutto il nucleo. Inizia il lungo, tortuoso, difficile, doloroso percorso verso l’Accettazione”.

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La riflessione di Mirella Gangeri

Inizia con queste parolela riflessione di Mirella Gangeri, Presidente dell’A.ge.di. odv, che prosegue:

“È doveroso e ammirevole che le famiglie si facciano carico dei propri cari con un amore e una dedizione enormi. Ma l’errore fondamentale delle istituzioni è pensare che il proprio compito finisca qui, o che si esaurisca in un contributo economico.

Invece, la vera svolta culturale e sociale sta proprio nell’importanza della presa in carico“.

“Non parliamo di una semplice pratica burocratica o dell’erogazione periodica di un contributo. La vera presa in carico significa che lo Stato e i servizi sociali si fanno carico della famiglia nella sua totalità: Accompagnandola giorno dopo giorno;

Monitorando il livello di stanchezza e di esaurimento delle forze;

Offrendo percorsi d’ascolto, supporto psicologico e momenti reali di respiro”.

“Il lato economico non basta”

“La disperazione che porta a gesti drammatici non nasce mai dal disamore, ma dal senso di isolamento totale e da una stanchezza infinita. E su questo dobbiamo essere chiari: il lato economico non basta! I soldi sono importanti, ma da soli non danno sollievo. I sussidi non curano la solitudine, non restituiscono le energie mentali, non alleggeriscono il peso schiacciante di un’assistenza h24 senza pause“.

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