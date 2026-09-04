Reggina-Licata: cinque attaccanti per due posti. Il tecnico ha diverse carte da giocare

“Abbiamo costruito l’organico per avere la possibilità di variare anche il modulo tattico“. Marco Marchionni lo aveva spiegato già nel giorno della sua presentazione alla stampa. E le prime indicazioni sono arrivate nella gara di Coppa Italia contro il PraiaTortora, quando la Reggina ha cambiato disposizione tattica anche nel corso della stessa partita. In vista dell’esordio in campionato contro il Licata, il tecnico amaranto avrà quindi diverse soluzioni a disposizione. Se la scelta iniziale dovesse ricadere ancora sul 3-5-2, sarà soprattutto in attacco che Marchionni dovrà prendere decisioni tutt’altro che semplici.

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Cinque attaccanti per due maglie

Escludendo il giovane Pellicanò, ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l’intervento al ginocchio, sono cinque gli attaccanti che si contenderanno i due posti dal primo minuto: Alma, Guida, Reis, Jallow e Magrassi, ultimo arrivato in casa amaranto. Una batteria offensiva di alto livello e con caratteristiche differenti. Marchionni potrà scegliere se affidarsi a un attacco più fisico e strutturato oppure puntare maggiormente su tecnica, movimento e velocità.

Le combinazioni non mancano e proprio l’abbondanza rappresenta una delle principali risorse della nuova Reggina. Contro il Licata arriveranno le prime indicazioni anche se non si può parlare di gerarchie, perchè l’idea è che, nel corso della stagione, il tecnico possa cambiare spesso interpreti e soluzioni. Attacco pesante o maggiore qualità e rapidità? Il tecnico ha diverse carte da giocare. E la prima scelta arriverà già domenica al Granillo.