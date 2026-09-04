Reggina-Licata: esordio al Granillo per gli amaranto. Designato il direttore di gara

La Reggina è pronta a iniziare il proprio cammino nel campionato di Serie D 2026/27. Gli amaranto debutteranno domenica 6 settembre, alle ore 15, allo stadio Oreste Granillo contro il Licata, nella gara valida per la prima giornata. La sfida sarà diretta da Giorgio Previdi della sezione di Modena. A completare la terna arbitrale saranno gli assistenti Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore e Davide Adinolfi di Salerno. Per la squadra amaranto sarà dunque subito appuntamento davanti al proprio pubblico, con i tifosi pronti ad accogliere il debutto stagionale in campionato.

Leggi anche