Scuola e disabilità, l’appello di una madre reggina: ‘Assistenti presenti dal primo giorno’
Una madre e rappresentante de "Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo" richiama l’attenzione di sindaco ed assessore al Welfare sul diritto all’inclusione scolastica
03 Settembre 2026 - 08:10 | Comunicato Stampa
Di seguito la lettera aperta di una madre reggina, rappresentante dell’associazione “Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo”, rivolta al Sindaco Francesco Cannizzaro e all’Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali Lucia Fio.
Il messaggio riguarda la necessità di garantire la presenza degli assistenti educativi e alla comunicazione già dal primo giorno di scuola.
Il primo giorno di scuola non è uguale per tutti
“Come ogni settembre siamo alle porte dell’ inizio della scuola, un giorno importante per molti studenti, per i più piccoli che varcano per la prima volta la soglia della scuola dell’ infanzia e per chi è più cresciuto e continua il suo cammino scolastico, ma con occhi pieni di emozione e tanti sogni per il futuro. Ma il primo giorno di scuola non è uguale per tutti, soprattutto per gli alunni con disabilità, poiché ogni anno le figure degli assistenti educativi e alla comunicazione, la cui presenza è dovuta per legge, arrivano in ritardo, quasi sempre un mese dopo dall’ inizio delle attività scolastiche, venendo meno il concetto di inclusione e pari opportunità. Ciò che può sembrare un banale ritardo di alcune settimane è una mancanza importante nella vita di tanti bambini e adolescenti, e delle loro famiglie”.
L’appello per garantire diritto e uguaglianza
“Come madre, come rappresentante dell’ associazione Il Volo delle farfalle evoluzione autismo e come cittadina, faccio un appello, affinché gli assistenti siano presenti dal primo giorno di scuola garantendo diritto e uguaglianza di tutti gli studenti. Confido nella sensibilità e nell’ ascolto di questo tema delicato”.
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