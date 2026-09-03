Scuola e disabilità, l’appello di una madre reggina: ‘Assistenti presenti dal primo giorno’

Di seguito la lettera aperta di una madre reggina, rappresentante dell’associazione “Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo”, rivolta al Sindaco Francesco Cannizzaro e all’Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali Lucia Fio.

Il messaggio riguarda la necessità di garantire la presenza degli assistenti educativi e alla comunicazione già dal primo giorno di scuola.

“Come ogni settembre siamo alle porte dell’ inizio della scuola, un giorno importante per molti studenti, per i più piccoli che varcano per la prima volta la soglia della scuola dell’ infanzia e per chi è più cresciuto e continua il suo cammino scolastico, ma con occhi pieni di emozione e tanti sogni per il futuro. Ma il primo giorno di scuola non è uguale per tutti, soprattutto per gli alunni con disabilità, poiché ogni anno le figure degli assistenti educativi e alla comunicazione, la cui presenza è dovuta per legge, arrivano in ritardo, quasi sempre un mese dopo dall’ inizio delle attività scolastiche, venendo meno il concetto di inclusione e pari opportunità. Ciò che può sembrare un banale ritardo di alcune settimane è una mancanza importante nella vita di tanti bambini e adolescenti, e delle loro famiglie”.