Reggina: i numeri di maglia scelti da Magrassi e Rossetti. E in attesa di Baldan, c’è un cambio in difesa

Il mercato in entrata della Reggina è ormai vicino alla conclusione. Dopo gli ultimi movimenti ufficializzati dal club amaranto, con gli arrivi dell’attaccante Andrea Magrassi e del centrocampista Matteo Rossetti, oltre all’annuncio del difensore Marco Baldan in attesa del completamento del tesseramento, resta soltanto da definire la questione legata al terzo portiere. Il caso riguarda Piras, con la situazione che dovrebbe trovare una soluzione nel corso della prossima settimana. Una volta completato anche questo tassello, la rosa a disposizione di mister Marco Marchionni sarà sostanzialmente definita.

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Intanto, dal sito ufficiale della società si legge dei numeri di maglia relativi ai nuovi arrivati. Magrassi ha scelto la numero 9, una maglia dal forte valore simbolico nella tradizione calcistica di un attaccante, mentre Rossetti vestirà la numero 38 Da segnalare anche un cambio per il giovane difensore Fazio. Il calciatore aveva inizialmente optato per la maglia numero 4, ma successivamente il club ha comunicato la modifica, consegnando al difensore la 3.

Una variazione che potrebbe essere legata proprio all’arrivo di Baldan, che nella passata stagione con la maglia della Scafatese aveva indossato il 4. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle motivazioni del cambio, ma la coincidenza non è passata inosservata.