Reggina Channel, nasce la nuova piattaforma amaranto: a breve verranno esposti tutti i dettagli

La Reggina cambia il modo di vivere i propri colori e si avvicina ancora di più ai suoi tifosi. Da oggi sabato 5 settembre nasce ufficialmente Reggina Channel, la nuova piattaforma digitale dedicata interamente al mondo amaranto. Un progetto pensato per permettere a tutti i tifosi, in città così come lontano da Reggio Calabria, di seguire la squadra del cuore direttamente da casa. La piattaforma sarà accessibile attraverso il sito ufficiale della Reggina tramite il servizio StreamWay Plus.

Reggina Channel: tutte le gare amaranto in casa e in trasferta

Il nuovo canale permetterà agli abbonati di seguire le partite della Reggina durante il campionato, sia nelle sfide interne che negli appuntamenti in trasferta. Un modo per rendere il legame tra squadra e tifoseria ancora più forte, superando le distanze geografiche e offrendo un punto di riferimento digitale per tutto il popolo amaranto.

Leggi anche

Non solo partite: contenuti esclusivi e storia amaranto

Il progetto, però, non si limiterà alla semplice trasmissione delle gare. Reggina Channel offrirà infatti un palinsesto più ampio con contenuti extra dedicati al presente e al passato del club, interviste esclusive, approfondimenti e materiale speciale. Come, con chi, ci sarà un direttore responsabile? Tutti interrogativi che avranno una risposta nella giornata di oggi quando la società spiegherà ogni dettaglio dell’operazione.

Gli abbonati potranno inoltre seguire anche le gare casalinghe del settore giovanile, con uno sguardo rivolto quindi non soltanto alla prima squadra ma anche ai giovani talenti del vivaio amaranto.Un servizio on demand, disponibile in qualsiasi momento, pensato per accompagnare quotidianamente i tifosi nel mondo Reggina.

Una nuova era digitale per il popolo amaranto

Con la nascita di Reggina Channel, il club inaugura una nuova fase nel rapporto con la propria comunità. Una piattaforma costruita per coinvolgere i tifosi e permettere a ogni sostenitore di sentirsi vicino alla squadra, ovunque si trovi. “Una nuova finestra sul mondo amaranto, da vivere insieme”.