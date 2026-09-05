Scirubetta, il gelato incontra l’alta cucina: Cogliandro e Vitaro per lo show cooking d’apertura

Reggio si prepara ad accogliere ancora una volta professionisti, appassionati e visitatori con quattro giornate dedicate al gelato artigianale

Una manifestazione che negli anni ha saputo trasformare il gelato in un vero strumento di incontro tra culture, professionalità e territori e che nel 2026 rafforza ulteriormente la propria dimensione internazionale.

È Scirubetta 2026, pronta a riportare a Reggio Calabria 34 maestri gelatieri italiani e internazionali provenienti da sette Paesi esteri.

Dopo il successo della precedente edizione, che ha fatto registrare oltre 100 mila presenze, la città si prepara ad accogliere ancora una volta professionisti, appassionati e visitatori con quattro giornate dedicate al gelato artigianale, tra degustazioni, incontri, laboratori, formazione, spettacoli e show cooking.

E proprio con uno show cooking a quattro mani prenderà il via il programma dedicato alla cucina.

Filippo Cogliandro e Alberto Vitaro insieme per un gelato oltre il dessert

Protagonisti saranno lo chef Filippo Cogliandro e il Maestro Gelatiere Alberto Vitaro, due percorsi professionali differenti che si incontrano attorno a una stessa idea: portare il gelato oltre il tradizionale confine del dessert e trasformarlo in un elemento della cucina contemporanea.

La collaborazione prende forma in un piatto nel quale la componente marina incontra quella vegetale e aromatica.

Tagliatella di seppie, crema di avocado e gelato al cetriolo con infusione di origano selvatico

La seppia, cotta a bassa temperatura, viene successivamente arrotolata e raffreddata per poter essere affettata sottilmente, fino a ottenere la caratteristica forma della tagliatella.

La sua naturale sapidità marina resta protagonista, senza essere coperta da condimenti invasivi.

A completare il piatto arriva la crema di avocado, mentre il gelato al cetriolo, realizzato dal Maestro Gelatiere Alberto Vitaro e caratterizzato da un’infusione di origano selvatico, introduce una componente fredda, fresca e aromatica.

Il risultato è un dialogo tra due mondi solo apparentemente distanti: la cucina salata e la gelateria artigianale.

Cogliandro: “Il gelato deve avere una vera funzione gastronomica”

“L’idea non era semplicemente aggiungere un gelato a un piatto – spiega lo chef Filippo Cogliandro – ma costruire insieme ad Alberto un piatto nel quale il gelato avesse una vera funzione gastronomica”.

“La seppia mantiene tutta la sua identità marina, mentre il cetriolo porta freschezza e l’origano selvatico aggiunge un profumo che appartiene alla nostra terra. Il lavoro di Alberto è stato fondamentale per trasformare questa idea in un elemento capace di stare nel piatto e dialogare con la seppia”.

Per Alberto Vitaro la sfida è stata invece interpretare ingredienti e profumi abitualmente associati alla cucina salata attraverso la tecnica del gelato artigianale, creando una preparazione capace di inserirsi nell’equilibrio complessivo del piatto.

Il gelato incontra la cucina d’autore

È proprio questa contaminazione uno degli aspetti più interessanti dello show cooking: non un gelato semplicemente accostato alla cucina, ma un gelato pensato insieme alla cucina, fin dalla progettazione del piatto.

La partecipazione di Cogliandro e Vitaro si inserisce così nello spirito di Scirubetta 2026, dove il gelato diventa occasione di confronto tra tecniche, sensibilità e interpretazioni differenti.

Un percorso che parte dalla Calabria e guarda al mondo, mettendo in relazione la tradizione artigianale con la ricerca gastronomica contemporanea.

E se il festival nasce intorno al gelato, l’apertura degli show cooking lancia subito una provocazione gastronomica:

Fino a dove può arrivare un gelato quando incontra la cucina d’autore?

La risposta arriverà sul Lungomare Falcomatà il 12 settembre, con Filippo Cogliandro e Alberto Vitaro protagonisti dello show cooking di apertura di Scirubetta 2026.