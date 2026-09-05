Basket, Alessandro Pes: ‘Dierre scelta di cuore, darò il massimo’

Con la consapevolezza di affrontare una nuova e stimolante sfida. Alessandro Pes, giovane playmaker classe 2007, è il nuovo acquisto della Dierre Basketball Reggio Calabria per il prossimo campionato di Serie C Unica. Un innesto “a km zero” che rappresenta un segnale forte della volontà del club bianco-blu di puntare sui talenti del territorio, senza rinunciare ad ambizioni importanti.

Pes, cresciuto cestisticamente tra Basket Pellaro e Botteghelle, arriva alla Dierre dopo due stagioni in Serie B Interregionale con la Pallacanestro Viola, dove ha avuto modo di confrontarsi con livelli tecnici elevati e maturare un’esperienza preziosa. Ora la firma uin biancio-blu, ma con una maglia nuova e tanta voglia di lasciare il segno.

«La Dierre l’ho scelta soprattutto per una cosa di cuore – ha dichiarato Pes – essendo legato a Reggio, ho deciso di intraprendere questa esperienza sapendo che è una squadra molto competitiva, sulla quale ho la possibilità di migliorare tanto, sia dal punto di vista tecnico che personale. Spero che vada tutto bene, darò il massimo come sempre».

Un approccio entusiasta e determinato, che il giovane playmaker ha mostrato anche nel parlare del gruppo che sta nascendo attorno a coach Dario Lo Storto. «È un bel gruppo variegato, con tanta gente che arriva da ogni parte d’Italia, anche del mondo – ha raccontato Pes – Secondo me il coach ha cercato di creare una squadra competitiva, ma al tempo stesso che riesca ad andare d’accordo anche al di fuori del campo, sostenersi continuamente l’un l’altro. I primi giorni di lavoro dimostrano questo. E poi tocca anche divertirsi, che è sempre pallacanestro».

Sul campionato che lo attende, il giovane reggino non si nasconde: «È un girone molto competitivo. Ci sono la Dierre, la Gioiese e poi tutte squadre siciliane. È il primo anno che faccio questo campionato, sento parlare il coach o gli altri ragazzi che le altre squadre sono molto competitive, che hanno preso giocatori anche dalla B2. Ma non mi spaventa il fatto di dover affrontare un campionato del genere».

Quanto agli obiettivi personali, Pes ha le idee chiare: «La mia prospettiva personale è di poter migliorare il più possibile e di arrivare a un livello da poter affrontare anche i campionati più alti. Ovviamente se tutto andrà bene e per il meglio, soprattutto di dare il massimo».