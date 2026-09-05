Volley: Luciano Azzarà è il nuovo head coach della Puliservice

Il volley, si sa, è uno sport di equilibri. Ma per Luciano Azzarà, l’equilibrio si è sempre trovato in una formula semplice: sudore, studio e attaccamento ai colori. La sua carriera è la cronaca di un amore infinito per il gioco. Il percorso da giocatore di Azzarà parla chiaro: una carriera solida, vissuta ai massimi livelli regionali e interregionali, toccando l’apice nella prestigiosa Serie B1, alternandosi nei ruoli di libero e schiacciatore. Un doppio ruolo che gli ha regalato una visione a 360° del gioco, sia in difesa che in attacco. Un bagaglio tecnico che, una volta appese le scarpe al chiodo, si è rivelato il suo miglior biglietto da visita.

La svolta arriva con la promozione da vice a capo allenatore con il network amaranto, arriva oggi. Una sfida non da poco, in una categoria diversa e più complessa rispetto a quella a cui era abituato da giocatore. Ma Azzarà non si tira indietro.

Il suo nome negli ultimi anni è stato indissolubilmente legato a quello della Costa Viola. Qui, Azzarà ha scritto alcune delle pagine più emozionanti della sua carriera, prima di collaborare con Polistena e Reghion in B2.

Perché se c’è una cosa che la carriera di Luciano Azzarà insegna, è che il secondo posto non è mai un punto d’arrivo, ma la scintilla per ripartire. Con la competenza di chi ha girato la B1, la B2 e la C, e la passione di chi, in fondo, è rimasto quel ragazzo che amava alzare le mani a muro o tuffarsi in ricezione. Oggi lo fa dalla panchina, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: fare bene.