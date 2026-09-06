Feste Mariane, attività per bambini dedicata alla storia della Madonna della Consolazione

Un appassionante viaggio tra racconti, personaggi, giochi e indovinelli per conoscere la secolare storia di arte e devozione del dipinto cinquecento della Madonna della Consolazione

Venerdì 11 settembre h 17-19 ai bambini dai 5 ai 10 anni sarà proposta una divertente ‘passeggiata museale’ ispirata alla vera storia del quadro della Madonna della Consolazione, il Quadro dei Prodigi.

Chi lo ha commissionato? Chi è l’artista che lo ha dipinto? Sarà un appassionante viaggio tra racconti, personaggi, giochi e indovinelli per conoscere la secolare storia di arte e devozione del dipinto cinquecento della Madonna della Consolazione custodito dai padri cappuccini nella Basilica dell’Eremo.

L’attività ruoterà, in particolare, attorno al prezioso gruppo scultoreo in cartapesta raffigurante la Madonna con Bambino e santi Francesco e Antonio, copia della cinquecentesca Madonna della Consolazione, recentemente affidato in deposito permanente al Museo diocesano dalla Parrocchia di Santa Maria di Loreto e restaurato grazie all’8xmille alla Chiesa Cattolica. La scultura, opera di cartapestai locali attivi negli ultimi decenni dell’Ottocento, era in origine esposta nella chiesa della Madonna della Consolazione nel Rione Sbarre, riedificata dopo il terremoto del 1908, ma poi definitivamente distrutta per la realizzazione del viale Calabria.

Per la partecipazione dei bambini dai 5 ai 10 anni all’attività didattica Il Quadro dei Prodigi in programma venerdì 11 settembre h 17-19, è richiesta la prenotazione al n. 3387554386.

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Liceo Scienze Umane e Linguistico Gulli e Museo diocesano presentano l’audiotour La Via di San Paolo

Giovedì 28 maggio h 11,00, presso la Sede staccata Guglielmo Marconi del Liceo Scienze Umane e Linguistico Tommaso Gulli di Reggio Calabria, le studentesse delle classi V ESU e IV BL presenteranno l’audiotour La Via della Fede di San Paolo. Trekking urbano a Reggio Calabria, realizzato nell’ambito del Percorso di Formazione Scuola-Lavoro in convenzione con il Museo diocesano di Reggio Calabria.

Ideato nel 2015 dalla Pattuglia San Paolo, associazione di Scout adulti reggini, e fatto proprio dalla Diocesi di Reggio Calabria-Bova nel 2021, il Progetto La Via della Fede di San Paolo promuove un trekking urbano teso a far diventare Reggio tappa di un Cammino nazionale che ripercorra il viaggio che san Paolo fece, da prigioniero, nel 61 d.C. da Cesarea di Palestina a Roma, sostando prima a Siracusa, poi a Reggio Calabria e Pozzuoli.

Assistite dal tutor aziendale dott.ssa Lucia Lojacono, direttrice del Museo, e dai docenti tutor scolastici professori Giuseppe Licordari (Liceo Scienze Umane) e Paola Tripodi (Liceo Linguistico), le studentesse negli scorsi mesi hanno visitato i siti tappa del trekking urbano paolino, di ciascuno di essi hanno studiato arte e storia, redatto i testi e registrato gli audio per poi pubblicarne l’audiotour in italiano e inglese sulla piattaforma digitale IZITravel.

L’esperienza si è arricchita delle visite all’Archivio Storico diocesano, guidati dal direttore padre Pasquale Triulcio, e alla Biblioteca diocesana, accolti dalla direttrice dott.ssa Orsola Foti.

Giovedì 28 maggio alla presentazione delle audioguide interverranno, tra gli altri, il dott. Francesco Praticò, dirigente scolastico del Liceo Gulli, e mons. Pietro Sergi, Vicario diocesano per la Cultura.

Nell’ambito dello stesso Percorso FSL le studentesse della classe IV BL hanno curato traduzione e registrazione in tedesco e francese delle già esistenti audioguide del Museo diocesano e della Cattedrale di Reggio Calabria, ora disponibili in italiano, inglese, francese e tedesco.

L’audiotour La Via della Fede di San Paolo arricchisce l’offerta di audioguide IZITravel, disponibili gratuitamente online per chi visiti la nostra città, inserendosi in un Progetto fin dal 2022 ideato e promosso dal Museo diocesano che ne prevede l’estensione, nel tempo e con il coinvolgimento delle Scuole secondarie di II grado del territorio, ai luoghi di culto di maggior interesse della diocesi di Reggio Calabria-Bova.