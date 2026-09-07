Futsal nuova dimensione: la Cadi Futura ha partecipato a ‘Play-Slancio Olimpico’

La Cadi Antincendi Futura, realtà di punta del futsal italiano militante in Serie A2 Elite, ha preso parte con entusiasmo alla sesta edizione di “PLAY – Slancio Olimpico”, l’evento che, come da tradizione, dà il via alla nuova stagione del calcio a 5. La manifestazione, ospitata presso lo Stadio Olimpico di Roma, ha trasformato l’impianto capitolino in un vivace centro di aggregazione per società, dirigenti, atleti, arbitri, tifosi e famiglie, offrendo una giornata ricca di confronti e prospettive future.

Per la Cadi Antincendi Futura erano presenti il Presidente Nino Mallamaci, il Vice Presidente Filiberto Mallamaci e il Direttore Operativo Carmelo Maggio, a testimonianza dell’importanza che il club attribuisce al dialogo e alla crescita collettiva del movimento.

La Cadi Antincendi Futura, con il suo contributo e la sua presenza, si conferma non solo una protagonista sul campo, ma anche un attore consapevole e partecipe nel processo di crescita del futsal italiano. L’appuntamento è ora alla prossima stagione, pronta a scrivere nuove pagine di sport, passione e comunità.