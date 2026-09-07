Reggina: l’analisi di Marchionni sulla partita e su alcuni singoli. Poi dice dove questa squadra deve migliorare

Mister Marchionni mostra la sua soddisfazione in sala stampa: “Avevo visto bene la squadra in settimana, carica e serena, ma soprattutto consapevole. Ovviamente sono contento perchè sono arrivati altri ragazzi forti, abbiamo nuove alternative. Dobbiamo essere questi, aggressivi e determinanti in tutti i settori del campo. Toscano sta facendo vedere le sue qualità e sono fortunato ad averlo in squadra. Gli ho detto che quanto mostrato in Coppa Italia doveva essere una base di partenza, perchè poi quando non vengono le cose, è più facile ricevere qualche critica. E’ un calciatore che si applica sempre, insieme a lui anche Fazio che forse si vedete meno, ma è un 2008 che può giocare tranquillamente.

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Dobbiamo migliorare in diverse fasi, per esempio si fanno errori in passaggi chiave che magari ci possono aprire il campo e creare altre soluzioni. Dopo il 2-0 non dico che siamo stati leziosi, ma voglio sempre la massima attenzione per arrivare al gol. Abonckelet? Si lo abbiamo spostato in una zona di campo dove pensavamo che potevano crearci problemi e si è reso pericoloso spesso anche in fase offensiva. Voglio che all’interno del gruppo si crei quella magia che ci può consentire di disputare un grande campionato. I tifosi sono passionali, vedere che hanno apprezzato il nostro lavoro mi rende felice. Volevamo partire forte e siamo consapevoli che ci saranno partite difficili, ma se mettiamo attenzione e aggressività, tutto potrebbe diventare più semplice. Acquadro ha personalità, fa sempre la giocata giusta anche su calcio piazzato. Reis lo vedo bene, sereno, è un attaccante completo. Attacca la profondità, ha lavorato bene tra le linee e questo ha agevolato la squadra“.