City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Aeroporto, Versace: ‘Oggi arrivano nuovi tagli…e spot elettorali. Ci dicano quale sia il futuro del T. Minniti ‘

Carmelo Versace chiede risposte alla Regione Calabria: "Reggio non può vivere di una continua alternanza tra annunci trionfali e preoccupazioni per i collegamenti che vengono meno"

08 Settembre 2026 - 11:28 | Comunicato

Aeroporto Tito Minniti 4

«Lo scorso aprile avevamo lanciato un allarme preciso sulle possibili limitazioni legate al rifornimento di carburante all’aeroporto dello Stretto e avevamo chiesto chiarimenti urgenti alla Regione Calabria e al Governo, ma già il 30 Gennaio del 2024 ci avevamo visto lungo. Non era allarmismo e non era una polemica politica. Chiedevamo semplicemente garanzie sulla piena operatività di un’infrastruttura decisiva per il diritto alla mobilità e per lo sviluppo dell’intera area dello Stretto».

È quanto afferma il Consigliere Metropolitano e Comunale Carmelo Versace, intervenendo sulle nuove riduzioni annunciate da Ryanair.

Leggi anche

«Oggi apprendiamo che la compagnia irlandese ha annunciato una riduzione della propria programmazione europea e che a Reggio Calabria saranno interessate diverse tratte a causa dell’aumento dei costi del carburante. È un elemento che si aggiunge alle preoccupazioni già emerse sulla programmazione invernale, con il venir meno di diversi collegamenti internazionali.

Una situazione preoccupante alla quale Occhiuto e Vigna  hanno evitato di rispondere convocando però una conferenza stampa per annunciare futuri lavori allo scalo aeroportuale con fondi già destinati all’aerostazione da anni».

“Quando Ryanair arrivò a Reggio – ricorda Versace – riconoscemmo senza esitazioni il risultato raggiunto dalla Regione. Già allora, era il Gennaio del 2024, però, avvertimmo che non sarebbe bastato festeggiare l’apertura delle nuove rotte e che bisognava lavorare sulla loro sostenibilità nel tempo. Adesso, però, chiediamo alla Regione, a Sacal e al Governo nazionale di fare chiarezza. Qual è la situazione relativa all’approvvigionamento di carburante che avevamo segnalato mesi fa? Quali iniziative sono state assunte? Quali garanzie esistono sulla programmazione futura e sulla stabilità delle rotte? E soprattutto quale strategia esiste per consolidare il rilancio del Tito Minniti nel medio e lungo periodo?”.

Leggi anche

Reggio non può vivere di una continua alternanza tra annunci trionfali e preoccupazioni per i collegamenti che vengono meno. L’aeroporto dello Stretto è un’infrastruttura strategica per centinaia di migliaia di cittadini, per il turismo e per l’economia dell’intera area metropolitana. Difenderne la crescita significa programmare e prevenire i problemi, non limitarsi a celebrare i numeri quando sono positivi. È su questo che Regione e Governo sono chiamati oggi a dare risposte concrete».

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Aeroporto dello Stretto Tito MinnitiCarmelo VersaceSacalReggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?