Tornano le notti di Champions League all’Hostaria dei Campi. L’inizio è da non perdere

Tornano le notti di Champions League all’Hostaria dei Campi. Un appuntamento che unisce la passione per il calcio al piacere di trascorrere una serata a tavola, in uno dei locali reggini da sempre particolarmente vicino al mondo dello sport e agli sportivi della città. A partire da questa sera e per tre giorni, sarà possibile seguire le grandi sfide europee grazie agli schermi posizionati nei diversi spazi del locale, visibili durante la cena.

Tra un primo piatto e una delle oltre quaranta proposte di pizza, disponibili anche nella versione calzone, il pallone torna così protagonista delle serate dell’Hostaria.

Si parte con Real Madrid-Inter

Il primo appuntamento è già di quelli da non perdere. Martedì 8 settembre, alle 21, spazio a Real Madrid-Inter, una delle sfide più attese della prima giornata della nuova Champions League. Una partita di grande richiamo che inaugura tre serate consecutive dedicate al massimo torneo europeo per club.

Mercoledì 9 settembre toccherà invece al Napoli, impegnato al Maradona contro l’Arsenal. Anche in questo caso il calcio d’inizio è previsto alle 21. Una sfida dal forte fascino internazionale per accompagnare un’altra serata davanti agli schermi.

Giovedì spazio a Roma e Como

La tre giorni si chiuderà giovedì 10 settembre con altre due italiane protagoniste. Alle 18.45 la Roma sarà impegnata in trasferta contro il Fenerbahçe, mentre alle 21 il Como ospiterà il Lipsia. Tre giorni, dunque, per vivere la Champions League anche fuori casa, ritrovandosi attorno a un tavolo e condividendo gol, emozioni e grandi partite. All’Hostaria dei Campi torna così una formula ormai familiare agli appassionati reggini: buon cibo e grande calcio, con le principali sfide europee da seguire durante la cena.

Prenota il tuo tavolo a partire dalle ore 17:30 chiamando il numero 0965.324003 o il 349.3610766.