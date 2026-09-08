Gioia Tauro, SINPREF: ‘Inaccettabile mettere in discussione il ruolo di Prefettura e Commissione’

“Il SINPREF ritiene necessario tenere distinti il tema della sicurezza personale del sindaco di Gioia Tauro, alla quale va giustamente riservata attenzione, da quello dell’attività della Commissione d’accesso disposta dalla Prefettura di Reggio Calabria”.

É quanto si legge in una nota del sindacato maggiormente rappresentativo dei prefetti.

Commissioni d’accesso, nessun giudizio sull’amministrazione

“Le Commissioni d’accesso non sono strumenti di accusa né anticipano alcun giudizio sull’amministrazione sottoposta a verifica. Sono strumenti previsti dalla legge per consentire allo Stato di accertare, con rigore e imparzialità, l’eventuale sussistenza di forme di condizionamento o infiltrazione della criminalità organizzata negli enti locali. Metterne in discussione l’operato o rappresentare l’esercizio di queste funzioni come una contrapposizione tra lo Stato e un’amministrazione locale rischia di generare un equivoco pericoloso, che può delegittimare l’azione delle istituzioni nel loro complesso, proprio mentre è necessario rafforzarne autorevolezza e capacità di azione nel contrasto alla criminalità organizzata” prosegue la nota Sinpref.

La fiducia del SINPREF nella Prefettura di Reggio Calabria