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Orgoglio reggino sul tetto del mondo: il cuore amaranto trionfa a Parigi

Fabio Colella: "Una gioia immensa, un’emozione indescrivibile per tutta la nostra città"

08 Settembre 2026 - 09:10 | Comunicato

marco averna

Ad esaltare e mostrare grande soddisfazione per il prestigioso risultato raggiunto dal giovane reggino Marco Averna ai Camionati mondiali di Subbuteo, è il consigliere comunale Fabio Colella:

“A Parigi la FISTF World Cup 2026 Under 12 parla reggino: il nostro straordinario Marco Averna è il nuovo Campione del Mondo! E con lui sul podio iridato salgono anche Samuele Murabito e Aleksandar Rossitto, entrambi medaglia di bronzo. Tre ragazzi su quattro sul podio mondiale appartengono al Subbuteo Club Reggio Calabria: un’impresa leggendaria, mai vista prima nella storia di questa disciplina!
Consentitemelo con il cuore colmo d’orgoglio: io in Marco, in questi ragazzi e in questa società ci ho creduto fin dal primo minuto, dal primo momento! Ho sempre sostenuto questa realtà perché conosco il valore umano e sportivo di chi la anima ogni singolo giorno.
Diceva una volta un vecchio sportivo: “Il momento della gara è solo il momento in cui si ritirano i premi“.
Una frase che racchiude una verità fondamentale: la parte più importante è l’allenamento. Se oggi questi giovanissimi talenti sono arrivati a dominare il mondo, superando le migliori scuole internazionali, è perché dietro c’è stata una preparazione durissima, seria, meticolosa. C’è un lavoro immenso fatto di passione e dedizione silenziosa. Oggi a Parigi sono andati semplicemente a ritirare i premi di ciò che hanno costruito giorno dopo giorno sul campo da gioco
A nome mio e del Comune di Reggio Calabria, un ringraziamento di vero cuore a Marco, Samuele, Aleksandar, alle loro famiglie e ai tecnici del club.
Come Amministrazione siamo e saremo sempre pronti a sostenere e dare ancora più spazio a questa magnifica attività, che rappresenta un fiore all’occhiello e una bellissima, sana realtà per il nostro territorio.
W Reggio, viva lo sport reggino”.

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