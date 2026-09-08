Licata, Giuseppe Russo: ‘La Reggina stravincerà il campionato’

“La Reggina è di un’altra categoria, deve fare un altro campionato ed è giusto dirlo perché il livello è diverso. Non dobbiamo girarci attorno“. Parole nette quelle di Giuseppe Russo, tecnico del Licata, che attraverso i canali social del club gialloblù ha commentato la sconfitta maturata al Granillo contro la formazione amaranto.

L’allenatore siciliano ha riconosciuto senza esitazioni la superiorità della squadra di Marco Marchionni, indicandola come la principale candidata alla vittoria del campionato.

“Sicuramente l’avversario ha tanti meriti, stravincerà il campionato, ma noi abbiamo regalato qualcosa. Potevamo dargli un pò più di fastidio. Secondo me ci siamo un pò impauriti. Non abbiamo giocato come al solito, perché alla fine la partita potevi perderla, ma in maniera molto differente“.

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Il Licata, soprattutto nei primi minuti, ha comunque provato a giocarsela senza rinunciare ad attaccare. I gialloblù hanno anche sfiorato il vantaggio nelle battute iniziali, mostrando coraggio e personalità. Con il passare dei minuti, però, è emersa la maggiore qualità della Reggina, capace di prendere progressivamente il controllo della gara e di imporre il proprio ritmo in ogni zona del campo.

Un dominio che ha confermato le aspettative costruite attorno alla squadra amaranto alla vigilia della stagione e che, già dopo il primo confronto ufficiale, ha spinto anche un avversario diretto come Russo a indicare chiaramente la Reggina come la formazione da battere.