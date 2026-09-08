Suppletive, Vannacci: ‘Ci temono, Reggio sarà la Sassonia futurista’

“Noi di Futuro nazionale cresciamo a ritmi esponenziali. E nei sondaggi siamo già il secondo partito del centrodestra"

“Ci temono: Reggio Calabria sarà la Sassonia futurista”.

Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, guarda alle elezioni suppletive in Calabria e alza il livello della sfida politica. In un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”, il generale sostiene che le modifiche alla legge elettorale sarebbero legate anche alla crescita del suo movimento.

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Alla domanda sull’ipotesi che i partiti stiano intervenendo sulle regole elettorali per frenare la sua avanzata, Vannacci risponde:

“È evidente. Ma più che di me hanno paura del parere degli elettori”.

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Il leader di Futuro Nazionale guarda quindi al voto di Reggio Calabria facendo un paragone con quanto avvenuto recentemente in Sassonia:

“Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia. Puntiamo a vincere”.

Nel corso dell’intervista Vannacci attacca anche la scelta compiuta dal centrodestra per la candidatura alle suppletive. Nel mirino finisce Forza Italia: “Ha candidato un avvocato romano che non ha mai visto lo Stretto, catapultato lì dalla famiglia Berlusconi”. Una candidatura che il generale contrappone a quella sostenuta dal proprio movimento: “Noi invece abbiamo un medico che fa politica lì da anni e che tutti conoscono”.

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La polemica si sposta poi sui vertici azzurri e coinvolge direttamente Marina Berlusconi, che Vannacci definisce “la padroncina del partito, tanto che Tajani corre da lei a consultarsi”.

Il generale chiude rivendicando infine il peso crescente di Futuro Nazionale nello scenario politico nazionale e all’interno dell’area di centrodestra: