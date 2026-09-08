‘Notti Reggine’, concerto di Sal da Vinci per le feste Mariane
ore 22:00
evento gratuito
Comune di Reggio Calabria
Una delle voci più conosciute della musica italiana arriva a Reggio Calabria in occasione delle Feste Mariane 2026. Domenica 13 settembre sarà Sal Da Vinci il protagonista della serata organizzata dall’Amministrazione comunale in Piazza Indipendenza.
Il concerto avrà inizio alle ore 22 e rappresenterà il secondo appuntamento del programma musicale previsto per i giorni dedicati alla Madonna della Consolazione.
Sal Da Vinci sul palco di Piazza Indipendenza
Artista capace di unire musica pop e tradizione melodica, Sal Da Vinci può contare su un pubblico trasversale e su una lunga carriera tra musica e teatro.
La tappa reggina arriva nel cuore di uno dei periodi più partecipati dell’anno, quando il centro cittadino si riempie in occasione degli appuntamenti religiosi e civili legati alla Patrona.
Piazza Indipendenza sarà quindi ancora una volta il punto di riferimento per la grande musica, dopo l’apertura del programma affidata a Benji & Fede nella serata precedente.
Una domenica di musica nel cuore della città
Il concerto di Sal Da Vinci si inserisce in un calendario che punta a proporre artisti diversi per genere e pubblico, accompagnando le giornate delle Feste Mariane di Reggio Calabria con una serie di eventi serali.
Dopo il suo spettacolo, il programma proseguirà nelle giornate del 14 e 15 settembre.
Per il pubblico reggino l’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre alle ore 22 in Piazza Indipendenza.
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