Ligabue con il gran finale di Certe Notti 2026 arriva a Messina

14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile. A Messina appuntamento da non perdere: scopri di più

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi 4 eventi negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano previsti il prossimo giugno, il gran finale de LA NOTTE DI CERTE NOTTI di LUCIANO LIGABUE da settembre arriverà nei principali palasport italiani e partirà dall’Arena di Verona.

14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026.

Il viaggio live di Certe Notti 2026 arriverà anche in Sicilia con la tappa in programma al Pala Rescifina di Messina il 14 ottobre 2026. Lo show sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

“Il concerto di Luciano Ligabue – dichiara il Sindaco Federico Basile – rappresenta un ulteriore risultato del lavoro di programmazione che stiamo portando avanti per rendere Messina sempre più attrattiva per le grandi produzioni. La città oggi viene scelta perché offre organizzazione, strutture e una visione chiara sugli eventi di richiamo nazionale”.

“Messina è ormai considerata una piazza affidabile e strategica nel circuito dei grandi live. Questo evento conferma un percorso costruito nel tempo, basato su pianificazione, dialogo con i promoter e valorizzazione delle strutture esistenti, con l’obiettivo di rendere la città una tappa stabile dei tour più importanti”, sottolinea l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro.

I biglietti per i live nei palasport italiani e all’Arena di Verona saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e punti vendita abituali.

Per gli iscritti al BarMario i biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di martedì 10 febbraio.

Per info: friendsandpartners.it / ligabue.com/barmario.

Le grandi feste partiranno appunto dagli stadi a giugno: il 5 giugno allo Stadio Comunale di BIBIONE (Venezia) si terrà la data zero CERTE NOTTI A BIBIONE a cui seguiranno i grandi eventi live CERTE NOTTI A ROMA il 12 giugno allo Stadio Olimpico di ROMA, CERTE NOTTI A TORINO il 17 giugno all’Allianz Stadium di TORINO e CERTE NOTTI A MILANO il 20 giugno (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro di MILANO (SOLD OUT).

Le celebrazioniper il trentennale di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della carriera del Liga, e il ventennale del primo Campovolo proseguiranno a settembre e ottobre con un tour che si preannuncia imperdibile.

In attesa dei live italiani, nel mese di maggio Ligabue farà il giro dell’Europa con CERTE NOTTI IN EUROPA, un tour che partirà da BARCELLONA e toccherà MADRID, PARIGI, LONDRA, UTRECHT, BRUXELLES, LUSSEMBURGO e ZURIGO.

Inoltre, il 6 maggio il Liga sarà protagonista de LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, uno show unico che inaugurerà il palco della nuovissima Arena Milano nel quartiere Santa Giulia. Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia.

Di seguito il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:

1 maggio – BARCELLONA – Razzmatazz – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

2 maggio – MADRID – Sala Riviera – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

6 maggio – MILANO – Arena Milano – LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony

8 maggio – PARIGI – Olympia – CERTE NOTTI IN EUROPA

9 maggio – LONDRA – 02 SHEPHERD’S BUSH – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

11 maggio – UTRECHT – Tivolivredenburg Rond – CERTE NOTTI IN EUROPA

12 maggio – BRUXELLES – Cirque Royal – CERTE NOTTI IN EUROPA

14 maggio – LUSSEMBURGO – Rockhal – CERTE NOTTI IN EUROPA

16 maggio – ZURIGO – The Hall – CERTE NOTTI IN EUROPA

5 giugno – BIBBIONE (Venezia) – Stadio Comunale – CERTE NOTTI A BIBIONE (DATA ZERO)

12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico – CERTE NOTTI A ROMA

17 giugno – TORINO – Allianz Stadium – CERTE NOTTI A TORINO

20 giugno – MILANO – Stadio San Siro – CERTE NOTTI A MILANO (SOLD OUT)

22 settembre – VERONA – Arena – NUOVA DATA

25 settembre – PADOVA – Kioene Arena – NUOVA DATA

27 settembre – BERGAMO – Choruslifearena – NUOVA DATA

29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship – NUOVA DATA

1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum – NUOVA DATA

3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena – NUOVA DATA

6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

8 ottobre – MANTOVA – Pala Unical – NUOVA DATA

10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena – NUOVA DATA

14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina – NUOVA DATA

16 ottobre – EBOLI – Pala Sele – NUOVA DATA

18 ottobre – BARI – Pala Florio – NUOVA DATA

20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo – NUOVA DAT