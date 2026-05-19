Reggio, Laganà: ‘Criticità e messa in sicurezza del nuovo svincolo Maldariti’
"In particolare -si legge nella nota- si richiede l'istallazione di uno specchio parabolico in prossimità dell'intersezione interessata , al fine di migliorare la visibilità per i veicoli in transito e ridurre il rischio incidenti"
19 Maggio 2026 - 19:12 | Comunicato Stampa
“A pochi giorni dall’ inaugurazione della nuova uscita autostradale che collega via del tordo con all’aeroporto dello stretto di Reggio Calabria (svincolo Maldariti) emerge la necessità di un ulteriore intervento volto a garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.
In particolare -si legge nella nota- si richiede l’istallazione di uno specchio parabolico in prossimità dell’intersezione interessata , al fine di migliorare la visibilità per i veicoli in transito e ridurre il rischio incidenti.
La richiesta nasce anche da segnalazioni di cittadini e residenti, che hanno evidenziato criticità legate alla scarsa visuale.
Si auspica pertanto un rapido intervento dagli organi di competenza , affinché venga istallato lo specchio parabolico e siano effettuate eventuali ed ulteriori verifiche tecniche utili a garantire condizioni ottimali di sicurezza.
Sicuro che gli organi di competenza interverranno rapidamente a risolvere ed eliminare la criticità denunciata”.
Il candidato circoscrizione IV DEMETRIO LAGANÁ
LA LISTA UNITI PER REGGIO SUD.
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